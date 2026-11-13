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Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di diverse tipologie di salsicce, mentre i supermercati Iper hanno pubblicato quello di due lotti di formaggio Fiore Sardo Dop: entrambi i provvedimenti sono per rischio microbiologico.

Il richiamo del Fiore Sardo DOP

Come accennato, Iper ha diffuso il richiamo di due lotti di Fiore Sardo DOP a marchio Chiodo per la presenza di Listeria monocytogenesIl prodotto in questione è distribuito in forme intere, successivamente porzionate al punto vendita, con i numeri di lotto 120026 e 124226 e il termine minimo di conservazione (TMC) 14/09/2027.

Fiore Sardo DOP Chiodo richiamo 13.11.2026

A produrre per Chiodo Ferrante Srl il Fiore Sardo DOP richiamato è stato il Caseificio Sias Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in località Elias, a Borore, in provincia di Nuoro (marchio di identificazione IT20169UE).

Il richiamo delle salsicce

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo precauzionale di alcuni marchi e tipologie di salsiccia calitrana del Salumificio Tornillo e uno di salsiccia stagionata venduta con il marchio Macelleria G. Nietta, per possibili valori microbiologici non conformi. I prodotti interessati sono i seguenti:

Salsiccia calitrana Salumificio Tornillo - Salsiccia stagionata Macelleria G. Nietta richiamo 12.11.2026

A produrre tutte le salsicce richiamate è stato il Salumificio Tornillo. Lo stabilimento di produzione è sito in S.S. Ofantina, contrada Isca Ficocchia, Zona PIP, a Calitri, in provincia di Avellino (marchio di identificazione ITV5Q2A).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il formaggio e le salsicce con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 238 richiami e ritiri, per un totale di 939 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Iper, Ministero della Salute

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Alberto
Alberto
13 Novembre 2026 11:52

Continua così,informazioni concrete

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Giuseppe
Giuseppe
13 Novembre 2026 12:18

Per fortuna il più dei prodotti richiamati non ha diffusione nei supermercati nazionali. Comunque il Vostro è un ottimo lavoro. Mangiamo sempre più male. Nella mia città c’è un negozio di una nota carena che vende prodotti biologici che costano di più, ma da una mia attenta visita ho scoperto tanti prodotti di filiera di supermercati.

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Corrado
Corrado
13 Novembre 2026 13:00

Bravissimi e complimenti per l’importante lavoro che svolgete al servizio della comunità ,grazie

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Patricia Swerts
Patricia Swerts
13 Novembre 2026 13:20

Molto interessante, Grazie

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Patricia Swerts
Patricia Swerts
13 Novembre 2026 13:21

Molto interessante, grazie.

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