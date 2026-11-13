Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di diverse tipologie di salsicce, mentre i supermercati Iper hanno pubblicato quello di due lotti di formaggio Fiore Sardo Dop: entrambi i provvedimenti sono per rischio microbiologico.

Il richiamo del Fiore Sardo DOP

Come accennato, Iper ha diffuso il richiamo di due lotti di Fiore Sardo DOP a marchio Chiodo per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è distribuito in forme intere, successivamente porzionate al punto vendita, con i numeri di lotto 120026 e 124226 e il termine minimo di conservazione (TMC) 14/09/2027.

A produrre per Chiodo Ferrante Srl il Fiore Sardo DOP richiamato è stato il Caseificio Sias Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in località Elias, a Borore, in provincia di Nuoro (marchio di identificazione IT20169UE).

Il richiamo delle salsicce

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo precauzionale di alcuni marchi e tipologie di salsiccia calitrana del Salumificio Tornillo e uno di salsiccia stagionata venduta con il marchio Macelleria G. Nietta, per possibili valori microbiologici non conformi. I prodotti interessati sono i seguenti:

A produrre tutte le salsicce richiamate è stato il Salumificio Tornillo. Lo stabilimento di produzione è sito in S.S. Ofantina, contrada Isca Ficocchia, Zona PIP, a Calitri, in provincia di Avellino (marchio di identificazione ITV5Q2A).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il formaggio e le salsicce con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 238 richiami e ritiri, per un totale di 939 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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