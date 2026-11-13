Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di diverse tipologie di salsicce, mentre i supermercati Iper hanno pubblicato quello di due lotti di formaggio Fiore Sardo Dop: entrambi i provvedimenti sono per rischio microbiologico.
Il richiamo del Fiore Sardo DOP
Come accennato, Iper ha diffuso il richiamo di due lotti di Fiore Sardo DOP a marchio Chiodo per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è distribuito in forme intere, successivamente porzionate al punto vendita, con i numeri di lotto 120026 e 124226 e il termine minimo di conservazione (TMC) 14/09/2027.
A produrre per Chiodo Ferrante Srl il Fiore Sardo DOP richiamato è stato il Caseificio Sias Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in località Elias, a Borore, in provincia di Nuoro (marchio di identificazione IT20169UE).
Il richiamo delle salsicce
Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo precauzionale di alcuni marchi e tipologie di salsiccia calitrana del Salumificio Tornillo e uno di salsiccia stagionata venduta con il marchio Macelleria G. Nietta, per possibili valori microbiologici non conformi. I prodotti interessati sono i seguenti:
- Salsiccia calitrana piccante, in confezioni da 200-250 grammi, con il numero di lotto 29/AP/26 e il TMC 04/2027;
- Salsiccia calitrana con peperoncino dolce, in confezioni da 200-250 grammi, con il numero di lotto 29/ABP/26 e il TMC 04/2027;
- Salsiccia calitrana a catenella, in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 29/AB/26P e il TMC 04/2027;
- Salsiccia calitrana dolce, in confezioni da 200-250 grammi, con il numero di lotto 29/AB/26 e il TMC 04/2027;
- Salsiccia calitrana semipiccante, in confezioni da 200-250 grammi, con il numero di lotto 29/A/26 e il TMC 04/2027;
- Salsiccia stagionata dolce a marchio Macelleria G. Nietta, in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 29/AB/26P e TMC 04/2027.
A produrre tutte le salsicce richiamate è stato il Salumificio Tornillo. Lo stabilimento di produzione è sito in S.S. Ofantina, contrada Isca Ficocchia, Zona PIP, a Calitri, in provincia di Avellino (marchio di identificazione ITV5Q2A).
A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il formaggio e le salsicce con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.
Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 238 richiami e ritiri, per un totale di 939 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.
© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Iper, Ministero della Salute
Redattrice de Il Fatto Alimentare e responsabile del ‘servizio alert’
Continua così,informazioni concrete
Per fortuna il più dei prodotti richiamati non ha diffusione nei supermercati nazionali. Comunque il Vostro è un ottimo lavoro. Mangiamo sempre più male. Nella mia città c’è un negozio di una nota carena che vende prodotti biologici che costano di più, ma da una mia attenta visita ho scoperto tanti prodotti di filiera di supermercati.
Bravissimi e complimenti per l’importante lavoro che svolgete al servizio della comunità ,grazie
Molto interessante, Grazie
Molto interessante, grazie.