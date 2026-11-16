Nel fine settimana, il Ministero della Salute ha segnalato due nuovi richiami per micotossine: si tratta di due tipologie di caffè macinato Bialetti per ocratossina e di pistacchi sgusciati, in questo caso per aflatossine.

Il richiamo del caffè Bialetti

Come accennato, il Ministero ha pubblicato il richiamo di due lotti di caffè Perfetto Moka nocciola e uno di caffè Macinato Universale nocciola a marchio Bialetti. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto LC5 BD160B e il termine minimo di conservazione (TMC) 09/06/2027 (Perfetto Moka e Macinato Universale), e il numero di lotto LC5 BD161B con il TMC 10/06/2027 (solo Perfetto Moka).

A produrre il caffè richiamato è stata l’azienda Bialetti Industrie Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Fogliano 1 a Coccaglio, in provincia di Brescia.

Un mese fa, Bialetti aveva richiamato anche un lotto di caffè macinato ‘Perfetto Moka’ aromatizzato al caramello per la presenza di ocratossina A (leggi qui l’articolo sul precedente richiamo di Bialetti).

Il richiamo dei pistacchi

Il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo di un lotto di pistacchi sgusciati a marchio Ellegi Frutta Secca per la presenza di aflatossine B1 oltre i limiti. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 50 grammi, con il numero di lotto 9.25.1 e il TMC 05/02/2027.

A produrre i pistacchi richiamati è stata l’azienda Ellegi Frutta Secca Sas. Lo stabilimento di produzione si trova in via dell’Imbrecciato 262, Roma.

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi di non consumare il caffè e i pistacchi con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 242 richiami e ritiri, per un totale di 944 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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