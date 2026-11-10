Si allarga in maniera massiccia il richiamo precauzionale di conserve vegetali per una possibile contaminazione microbiologica: dopo la confettura extra di mirtilli con Salmonella e il seguente ritiro cautelativo delle mostarde, il Ministero della Salute ha pubblicato 38 avvisi relativi a 398 prodotti molto diversi tra loro, tra conserve, composte, pesti, passate, succhi ed estratti, prodotti da Cascina Balcarino e venduti con numerosi marchi. Tutti gli avvisi sono datati 3 novembre, come quello delle mostarde, ma il Ministero della Salute li ha pubblicati solo nel tardo pomeriggio di ieri 9 novembre.
Sono interessati tutti i lotti, i formati e i termini minimi di conservazione. Di seguito i prodotti richiamati divisi per marchio e tipologia.
Conserve, confetture, succhi e salse Cascina Balcarino
- Cavolfiore bagnetto rosso
- Datterini
- Finocchi al tartufo
- Finocchi arancia e pepe nero
- Friarielli
- Friarielli e Jalapeno
- Melanzane
- Melanzane rustiche
- Peperoncini jokoya gen
- Peperoni
- Peperoni in agrodolce
- Pomodori datterini
- Pomodori secchi
- Pomodori secchi alle erbe mediterranee
- Zucca
- Zucca e rosmarino
- Zucca in agrodolce
- Zucca, pepe rosa e rosmarino
- Zucchine alla paprika
- Carciofi
- Carciofi al rosmarino
- Carciofi con gambo
- Carciofi con gambo alla romana
- Carciofi con gambo alla romana lavorati a mano
- Carciofini al rosmarino
- Cuore di carciofino
- Cipolle al rosmarino
- Cipolle alla Giuliana
- Cipolle borettane al balsamico
- Cipolle borettane alle erbe mediterranee
- Cipolle caramellate
- Cipolle miele e peperoncino
- Cipolle miele e rosmarino
- Cipolle peperoncino e miele
- Cipolle rosse
- Cipolle rosse al miele
- Cipolle rosse caramellate
- Filetti di cipolle al miele di rosmarino e peperoncino
- Filetti di cipolle al miele e rosmarino
- Filetti di cipolle rosse al miele
- Filetti di cipolle rosse al miele di rosmarino
- Aglio orsino
- Boccioli di tarassaco
- Borragine
- Erbe aromatiche
- Germogli di luppolo selvatico «Loertis»
- Lamio purpureo
- Loertis
- Radicchio
- Radicchio rosso
- Radicchio rosso tardivo
- Radicchio tardivo
- Radici
- Radici amare
- Radici amare con bacche rosa e rosmarino
- Radici amare di Soncino
- Radici di Soncino
- Radici di Soncino, bacche rosa e rosmarino
- Rapanelli
- Tarassaco
- Tarassaco (dente di leone)
- Tarassaco selvatico
- Topinambur
- Funghi porcini
- Porcini
- Porcini sott’olio
- Porcini testa nera
- Antipasto vegetariano
- Giardiniera
- Giardiniera di fattoria
- Peperoncini con tonno
- Peperoncini con tonno acciughe e capperi
- Peperoncini con tonno e acciughe
- Peperoncini ripieni
- Peperoncini ripieni al tonno acciughe e capperi
- Peperoncini ripieni al tonno e capperi
Aromi:
- Aglio al peperoncino
- Aglio alle erbe
- Aglio alle erbe aromatiche
- Aglio erbe
- Aglio erbe aromatiche
- Aglio peperoncino
- Pesto alla genovese
- Pesto alla genovese con peperoncino
- Pesto di aglio orsino
- Pesto di lamio purpureo
- Pesto di peperoncini
- Pesto di rucola
- Passata di pomodoro
- Passata di pomodoro cuore di bue
- Passata di pomodoro cuore di bue e basilico
- Passata di pomodoro cuore di bue e peperoncino
- Passata piemontese
- Sugo ai carciofi
- Sugo all’arrabbiata
- Sugo di pomodori datterini
- Sugo di pomodoro cuore di bue e basilico
- Sugo pomodori datterini
- Sugo pomodori e peperoncino
- Sugo pomodoro datterini
- Sugo pomodoro e basilico
- Composta d’estate
- Composta estate e ibisco
Confetture, marmellate e gelatine:
- Amaretti e percocca
- Castagne e vaniglia
- Castagne, rum e cacao
- Confettura 100% frutta Fragoline di bosco
- Confettura 100% frutta Frutti blu
- Confettura 100% frutta Lamponi
- Confettura 100% frutta Mirtillo
- Confettura 100% frutta Mirtillo selvatico
- Confettura 100% frutta Pere e Noci
- Confettura 100% frutta Pesca rosa
- Confettura agli agrumi
- Confettura di albicocca
- Confettura di arance con scorzette
- Confettura di arance rosse
- Confettura di arance rosse con scorzette
- Confettura di arance, finocchi e pepe
- Confettura di arancia, finocchio e pepe nero
- Confettura di bergamotto
- Confettura di cachi, vaniglia e habanero
- Confettura di cedro
- Confettura di cedro e mele
- Confettura di ciliegie
- Confettura di cipolle
- Confettura di fragole
- Confettura di limone verdello
- Confettura di limone verdello con scorzette
- Confettura di limoni e mele
- Confettura di melograno
- Confettura di mirtilli
- Confettura di peperoni
- Confettura di pesche rosse
- Confettura di pesche, amaretti e rum
- Confettura di pompia
- Confettura di prugne nere
- Confettura di prugne nere e bacche di mirto
- Confettura di sambuco
- Confettura extra agli agrumi
- Confettura extra di albicocca
- Confettura extra di arance rosse
- Confettura extra di arancia e fojoia
- Confettura extra di arancia, finocchio e pepe nero
- Confettura extra di bergamotto
- Confettura extra di cachi
- Confettura extra di cachi alla genovese
- Confettura extra di cedro
- Confettura extra di ciliegie
- Confettura extra di cipolle
- Confettura extra di fragole
- Confettura extra di fragole all’aceto balsamico
- Confettura extra di fragole e uva
- Confettura extra di frutti blu
- Confettura extra di gelso
- Confettura extra di kaki
- Confettura extra di kaki genovese
- Confettura extra di kiwi giallo e zenzero
- Confettura extra di lamponi
- Confettura extra di limone e scorzette
- Confettura extra di limone verdello
- Confettura extra di melograno
- Confettura extra di mirtilli
- Confettura extra di more
- Confettura extra di peperoni
- Confettura extra di percocche e cioccolato
- Confettura extra di percocche, amaretti e cioccolato
- Confettura extra di pere e noci
- Confettura extra di pesca
- Confettura extra di pesche rosse
- Confettura extra di pesche tabacchiere e fiordaliso
- Confettura extra di pesche tabacchiere e te nero
- Confettura extra di pesche tabacchiere, te nero e fiordaliso
- Confettura extra di pesche, albicocche e bacche di goji
- Confettura extra di pesche, albicocche e goji
- Confettura extra di pesche, bacche di goji e zenzero
- Confettura extra di pomodori verdi e habanero
- Confettura extra di prugna e verbena
- Confettura extra di prugne
- Confettura extra di prugne nere e bacche di mirto
- Confettura extra di radici, ciliegie e mango
- Confettura extra di rosa canina
- Confettura extra di sambuco
- Confettura extra di uva e fichi
- Confettura extra di uva e fragola
- Confettura extra di visciole
- Confettura extra di Zefiro
- Confettura extra di zucca e amaretti
- Confettura extra pesche e rum
- Confettura Fragoline di bosco
- Confettura limoni e mele
- Confettura marroni e vaniglia
- Confettura pere e noci
- Confettura Pesca rossa
- Confettura sambuco
- Confettura zucca e amaretti
- Limone
- Marroni e rum
- Marroni rum e cioccolato
- Mirto
- Gelatina di birra
- Gelatina di birra chiara
- Gelatina di fiori di sambuco
- Gelatina di sambuco
- Marmellata ai frutti blu
- Marmellata al sambuco
- Marmellata alle fragoline di bosco
- Marmellata di cedro
- Marmellata di prugne
- Marmellata di prugne bianche verbena
Frutta sciroppata o sotto spirito:
- Frutta sciroppata
- Visciole
- Estratto di mela e carota
- Nettare ACE
- Nettare di albicocca
- Nettare di amarene
- Nettare di ciliegia
- Nettare di fragola
- Nettare di mela
- Nettare di Mirtilli
- Nettare di mirtillo
- Nettare di pera
- Nettare di pesca
- Nettare di Visciola
- Succo di mela
- Succo mela e carota
Altro:
- Cioccorenza
- Cotognata
- Crema di tighe
Confetture Al Rocol
- Confettura di amarene
- Confettura di castagne
- Confettura di more
- Confettura di prugne
- Confettura di uva
Confetture e mostarda Arnoldi Cristian
Confetture:
- Arance amare e fiori di Feijoa
- Mignon arance e fiori di Feijoa
Mostarde
- Mostarda dolce di fiori di Feijoa
Confetture, conserve e succhi Bariselli
Confetture:
- Confettura extra di fragole
- Confettura extra di pesche
Conserve vegetali:
- Giardiniera
- Peperoncini con tonno
- Pomodori secchi
Succhi di frutta:
- Nettare di albicocca
- Nettare di pesca
Conserve Bionature
Conserve:
- Aglio orsino
- Antipasto vegetariano
- Boccioli di tarassaco
- Carciofi
- Carciofi alla romana
- Cipolle borettane al cynar
- Giardiniera
- Giardiniera di fattoria
- Lamio purpureo
- Loertis
- Melanzane rustiche
- Peperoncini con tonno e acciughe
- Pomodori secchi
- Pomodori secchi alle erbe mediterranee
- Zucca in agrodolce
- Pomodoro e basilico
Confetture
- Albicocche
- Ciliegie
- Fragole
- Confettura di albicocca
- Confettura extra di amarene
- Confettura extra di fragole
- Confettura extra di zucca e amaretti
- Confettura extra di zucca e cacao
- Confettura extra di zucca e zenzero
- Mirtilli
- Uva e fichi
Passata:
- Passata di pomodoro
- Passata di pomodoro e basilico
- Sugo di carciofi
- Sugo pomodoro e basilico
Mostarda:
- Mostarda
Pesto:
- Pesto di aglio orsino
- Pesto di lamio purpureo
- Pesto di rucola
Frutta sciroppata:
- Visciole sciroppate
Altro:
- Crema di borragine
Passata di pomodoro Cavalta
- Passata di pomodoro
Confetture, succhi e conserve Dal Fior
Confetture:
- Confettura di pesche e amaretti
- Confettura extra di albicocche
- Confettura extra di ciliegie
- Confettura extra di pesche
- Confettura extra di uva fragola
Conserve
- Melanzane e pomodori essiccati
- Melanzane grigliate
Succhi:
- Nettare di ciliegia
- Nettare di pesca
- Nettare di pesche
Gelatine Gea
- Gelatina di birra bitter
- Gelatina di birra chiara
Confetture, salse e conserve Ghisi Guglielmo e Bodini Natalia
- Confettura balsamico
- Confettura extra di pomodoro al balsamico
- Confettura extra di pomodoro e peperoncino
- Confettura pomodoro e peperoncino ·
Salse e passate:
- Ketchup
- Passata di pomodoro
- Salsa di pomodoro
- Sugo di pomodoro e basilico
Mostarde:
- Mostarda di pomodori verdi
Conserve:
- Piselli Western
Succhi:
- Succo di pomodoro
Confettura Grugni
- Confettura extra di mele cotogne
Confetture e succhi Il Platano
Confetture:
- Confettura di asimina triloba
Succhi di frutta:
- Nettare di asimina triloba
- Nettare di asimina triloba e arancia rossa
Altri prodotti:
- Trilobaciok
Conserve, confetture e succhi La Contea
Conserve:
- Aglio orsino
- Boccioli di tarassaco
- Erbe aromatiche
- Fragole
- Gelso
- Lamio purpureo
- Loertis
- Tarassaco
- Topinambur alle erbe mediterranee
Confetture:
- Confettura extra di aronia
- Confettura extra di ciliegie
- Confettura extra di cipolle
- Confettura extra di fragole
- Confettura extra di mirtilli
- Confettura extra di rosa canina
- Confettura extra di uva e fichi
- Confettura extra di zucca e amaretti
Succhi:
- Nettare di albicocca S/Z
- Nettare di amarene S/Z
- Nettare di fragola S/Z
- Succo mela e carota
Confetture, conserve e mostarda La Stornaia
Confetture:
- Confettura di prugne
Conserve:
- Giardiniera
- Peperoncini con tonno
- Zucca e amaretti
- Zucca in agrodolce
Mostarda:
- Mostarda di zucca
Confetture e succhi Limes
Confetture:
- Confettura 100% frutta more
- Confettura di more e lamponi
- Confettura di more lamponi e pepe di sichuan
- Confettura extra di more e ribes
Succhi di frutta
- Nettare di more
- Nettare di ribes nero
Confetture Limonaia La Malora
- Confettura arance e mele
- Confettura di arance e mandarini
- Confettura di limoni e mele
- Confettura limone e mele
Confetture e salse L’Orto di Mimì
Confetture:
- Confettura di Yuzu
Passate e salse:
- Ketchup di barbabietola
- Ketchup di carote
- Passata di pomodoro
Pesto:
- Pesto di pomodori essiccati al miso
Confetture, succhi e salse Maghenzani
Confetture:
- Confettura di more
- Confettura extra di zucca e fichi
Succhi di frutta:
- Nettare di More
Salse:
- Sugo di pomodorini gialli e basilico
Nettari Ortofrutticola La Perla
- Nettare di Albicocche
- Nettare di ciliegie
Conserve Pagani
- Filetti di cipolle rosse al miele di rosmarino
- Friarielli e Jalapeno
- Peperoncini ripieni al tonno e capperi
Conserve, confetture, mostarda e pesto San Benedetto
Conserve:
- Cipolle rosse al miele
- Finocchi al tartufo nero
- Giardiniera
- Melanzane rustiche
- Zucchine alle erbe aromatiche
Confetture
- Confettura di cipolle
- Confettura extra di albicocca
- Confettura extra di Ciliegie
- Confettura extra di fichi
- Confettura extra di fragole
- Confettura extra di mele cotogne
- Confettura extra di mele cotogne, amaretti e cacao
- Confettura extra di mirtilli
- Confettura extra di pesche
- Confettura extra di prugne
- Fragole
- Gelatina di fiori di sambuco
- Gelso
Mostarde:
- Mostarda di pere
Pesto:
- Pesto alla genovese
Conserve e pesto Scudiero
Conserve:
- Cipolle maggioline al balsamico
- Peperoni sigaretta in agrodolce
Pesto:
- Pesto di cavolo nero
Confetture Tenuta I Lecci
- Confettura 100% frutta Lamponi
- Confettura extra di frutti di bosco
- Confettura extra di lamponi
- Confettura extra di lamponi s/z
- Conserva dolce di Lamponi
- Conserva dolce di More
Conserve e confetture Toninelli Fratelli
Conserve:
- Cipolle peperoncino e miele
- Giardiniera
- Giardiniera di fattoria
- Peperoncini con tonno, acciughe e capperi
- Zucchine alla paprika
Confetture:
- Confettura di albicocche
- Confettura di fragole
- Confettura extra di uva e fichi
A produrre tutte le confetture, le conserve e gli altri prodotti richiamati è stata l’azienda Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco. Lo stabilimento di produzione si trova in via Castelbarco 53, a Orzinuovi, in provincia di Brescia.
A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le referenze sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.
Nota
Gli avvisi di richiamo non contengono immagini dei prodotti né, in molti casi, descrizioni dettagliate delle referenze. La suddivisione per categoria riportata in questo articolo è stata quindi effettuata sulla base delle denominazioni presenti negli avvisi e potrebbe contenere alcune imprecisioni. Eventuali prodotti dalla denominazione ambigua sono stati inseriti nella categoria ritenuta più plausibile.
Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 236 richiami e ritiri, per un totale di 931 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.
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Redattrice de Il Fatto Alimentare e responsabile del ‘servizio alert’
Stai facendo un lavoro meraviglioso ❤️
complimenti. Fate un servizio pubblico encomiabile
ma se la gente le ha già mangiate e per disgrazia si ammala, visto il ritardo del ministero , chi paga?
Siete favolosi. Vi leggo sempre. Grazie