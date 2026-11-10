Si allarga in maniera massiccia il richiamo precauzionale di conserve vegetali per una possibile contaminazione microbiologica: dopo la confettura extra di mirtilli con Salmonella e il seguente ritiro cautelativo delle mostarde, il Ministero della Salute ha pubblicato 38 avvisi relativi a 398 prodotti molto diversi tra loro, tra conserve, composte, pesti, passate, succhi ed estratti, prodotti da Cascina Balcarino e venduti con numerosi marchi. Tutti gli avvisi sono datati 3 novembre, come quello delle mostarde, ma il Ministero della Salute li ha pubblicati solo nel tardo pomeriggio di ieri 9 novembre.

Sono interessati tutti i lotti, i formati e i termini minimi di conservazione. Di seguito i prodotti richiamati divisi per marchio e tipologia.

Conserve, confetture, succhi e salse Cascina Balcarino

Conserve:

Cavolfiore bagnetto rosso Datterini Finocchi al tartufo Finocchi arancia e pepe nero Friarielli Friarielli e Jalapeno Melanzane Melanzane rustiche Peperoncini jokoya gen Peperoni Peperoni in agrodolce Pomodori datterini Pomodori secchi Pomodori secchi alle erbe mediterranee Zucca Zucca e rosmarino Zucca in agrodolce Zucca, pepe rosa e rosmarino Zucchine alla paprika Carciofi Carciofi al rosmarino Carciofi con gambo Carciofi con gambo alla romana Carciofi con gambo alla romana lavorati a mano Carciofini al rosmarino Cuore di carciofino Cipolle al rosmarino Cipolle alla Giuliana Cipolle borettane al balsamico Cipolle borettane alle erbe mediterranee Cipolle caramellate Cipolle miele e peperoncino Cipolle miele e rosmarino Cipolle peperoncino e miele Cipolle rosse Cipolle rosse al miele Cipolle rosse caramellate Filetti di cipolle al miele di rosmarino e peperoncino Filetti di cipolle al miele e rosmarino Filetti di cipolle rosse al miele Filetti di cipolle rosse al miele di rosmarino Aglio orsino Boccioli di tarassaco Borragine Erbe aromatiche Germogli di luppolo selvatico «Loertis» Lamio purpureo Loertis Radicchio Radicchio rosso Radicchio rosso tardivo Radicchio tardivo Radici Radici amare Radici amare con bacche rosa e rosmarino Radici amare di Soncino Radici di Soncino Radici di Soncino, bacche rosa e rosmarino Rapanelli Tarassaco Tarassaco (dente di leone) Tarassaco selvatico Topinambur Funghi porcini Porcini Porcini sott’olio Porcini testa nera Antipasto vegetariano Giardiniera Giardiniera di fattoria Peperoncini con tonno Peperoncini con tonno acciughe e capperi Peperoncini con tonno e acciughe Peperoncini ripieni Peperoncini ripieni al tonno acciughe e capperi Peperoncini ripieni al tonno e capperi

Aromi:

Aglio al peperoncino Aglio alle erbe Aglio alle erbe aromatiche Aglio erbe Aglio erbe aromatiche Aglio peperoncino

Pesto:

Pesto alla genovese Pesto alla genovese con peperoncino Pesto di aglio orsino Pesto di lamio purpureo Pesto di peperoncini Pesto di rucola

Passate e sughi:

Passata di pomodoro Passata di pomodoro cuore di bue Passata di pomodoro cuore di bue e basilico Passata di pomodoro cuore di bue e peperoncino Passata piemontese Sugo ai carciofi Sugo all’arrabbiata Sugo di pomodori datterini Sugo di pomodoro cuore di bue e basilico Sugo pomodori datterini Sugo pomodori e peperoncino Sugo pomodoro datterini Sugo pomodoro e basilico

Composte:

Composta d’estate Composta estate e ibisco

Confetture, marmellate e gelatine:

Amaretti e percocca Castagne e vaniglia Castagne, rum e cacao Confettura 100% frutta Fragoline di bosco Confettura 100% frutta Frutti blu Confettura 100% frutta Lamponi Confettura 100% frutta Mirtillo Confettura 100% frutta Mirtillo selvatico Confettura 100% frutta Pere e Noci Confettura 100% frutta Pesca rosa Confettura agli agrumi Confettura di albicocca Confettura di arance con scorzette Confettura di arance rosse Confettura di arance rosse con scorzette Confettura di arance, finocchi e pepe Confettura di arancia, finocchio e pepe nero Confettura di bergamotto Confettura di cachi, vaniglia e habanero Confettura di cedro Confettura di cedro e mele Confettura di ciliegie Confettura di cipolle Confettura di fragole Confettura di limone verdello Confettura di limone verdello con scorzette Confettura di limoni e mele Confettura di melograno Confettura di mirtilli Confettura di peperoni Confettura di pesche rosse Confettura di pesche, amaretti e rum Confettura di pompia Confettura di prugne nere Confettura di prugne nere e bacche di mirto Confettura di sambuco Confettura extra agli agrumi Confettura extra di albicocca Confettura extra di arance rosse Confettura extra di arancia e fojoia Confettura extra di arancia, finocchio e pepe nero Confettura extra di bergamotto Confettura extra di cachi Confettura extra di cachi alla genovese Confettura extra di cedro Confettura extra di ciliegie Confettura extra di cipolle Confettura extra di fragole Confettura extra di fragole all’aceto balsamico Confettura extra di fragole e uva Confettura extra di frutti blu Confettura extra di gelso Confettura extra di kaki Confettura extra di kaki genovese Confettura extra di kiwi giallo e zenzero Confettura extra di lamponi Confettura extra di limone e scorzette Confettura extra di limone verdello Confettura extra di melograno Confettura extra di mirtilli Confettura extra di more Confettura extra di peperoni Confettura extra di percocche e cioccolato Confettura extra di percocche, amaretti e cioccolato Confettura extra di pere e noci Confettura extra di pesca Confettura extra di pesche rosse Confettura extra di pesche tabacchiere e fiordaliso Confettura extra di pesche tabacchiere e te nero Confettura extra di pesche tabacchiere, te nero e fiordaliso Confettura extra di pesche, albicocche e bacche di goji Confettura extra di pesche, albicocche e goji Confettura extra di pesche, bacche di goji e zenzero Confettura extra di pomodori verdi e habanero Confettura extra di prugna e verbena Confettura extra di prugne Confettura extra di prugne nere e bacche di mirto Confettura extra di radici, ciliegie e mango Confettura extra di rosa canina Confettura extra di sambuco Confettura extra di uva e fichi Confettura extra di uva e fragola Confettura extra di visciole Confettura extra di Zefiro Confettura extra di zucca e amaretti Confettura extra pesche e rum Confettura Fragoline di bosco Confettura limoni e mele Confettura marroni e vaniglia Confettura pere e noci Confettura Pesca rossa Confettura sambuco Confettura zucca e amaretti Limone Marroni e rum Marroni rum e cioccolato Mirto Gelatina di birra Gelatina di birra chiara Gelatina di fiori di sambuco Gelatina di sambuco Marmellata ai frutti blu Marmellata al sambuco Marmellata alle fragoline di bosco Marmellata di cedro Marmellata di prugne Marmellata di prugne bianche verbena

Frutta sciroppata o sotto spirito:

Frutta sciroppata Visciole

Succhi di frutta:

Estratto di mela e carota Nettare ACE Nettare di albicocca Nettare di amarene Nettare di ciliegia Nettare di fragola Nettare di mela Nettare di Mirtilli Nettare di mirtillo Nettare di pera Nettare di pesca Nettare di Visciola Succo di mela Succo mela e carota

Altro:

Cioccorenza Cotognata Crema di tighe

Confetture Al Rocol

Confettura di amarene Confettura di castagne Confettura di more Confettura di prugne Confettura di uva

Confetture e mostarda Arnoldi Cristian

Confetture:

Arance amare e fiori di Feijoa Mignon arance e fiori di Feijoa

Mostarde

Mostarda dolce di fiori di Feijoa

Confetture, conserve e succhi Bariselli

Confetture:

Confettura extra di fragole Confettura extra di pesche

Conserve vegetali:

Giardiniera Peperoncini con tonno Pomodori secchi

Succhi di frutta:

Nettare di albicocca Nettare di pesca

Conserve Bionature

Conserve:

Aglio orsino Antipasto vegetariano Boccioli di tarassaco Carciofi Carciofi alla romana Cipolle borettane al cynar Giardiniera Giardiniera di fattoria Lamio purpureo Loertis Melanzane rustiche Peperoncini con tonno e acciughe Pomodori secchi Pomodori secchi alle erbe mediterranee Zucca in agrodolce Pomodoro e basilico

Confetture

Albicocche Ciliegie Fragole Confettura di albicocca Confettura extra di amarene Confettura extra di fragole Confettura extra di zucca e amaretti Confettura extra di zucca e cacao Confettura extra di zucca e zenzero Mirtilli Uva e fichi

Passata:

Passata di pomodoro Passata di pomodoro e basilico Sugo di carciofi Sugo pomodoro e basilico

Mostarda:

Mostarda

Pesto:

Pesto di aglio orsino Pesto di lamio purpureo Pesto di rucola

Frutta sciroppata:

Visciole sciroppate

Altro:

Crema di borragine

Passata di pomodoro Cavalta

Passata di pomodoro

Confetture, succhi e conserve Dal Fior

Confetture:

Confettura di pesche e amaretti Confettura extra di albicocche Confettura extra di ciliegie Confettura extra di pesche Confettura extra di uva fragola

Conserve

Melanzane e pomodori essiccati Melanzane grigliate

Succhi:

Nettare di ciliegia Nettare di pesca Nettare di pesche

Gelatine Gea

Gelatina di birra bitter Gelatina di birra chiara

Confetture, salse e conserve Ghisi Guglielmo e Bodini Natalia

Confettura balsamico Confettura extra di pomodoro al balsamico Confettura extra di pomodoro e peperoncino Confettura pomodoro e peperoncino ·

Salse e passate:

Ketchup Passata di pomodoro Salsa di pomodoro Sugo di pomodoro e basilico

Mostarde:

Mostarda di pomodori verdi

Conserve:

Piselli Western

Succhi:

Succo di pomodoro

Confettura Grugni

Confettura extra di mele cotogne

Confetture e succhi Il Platano

Confetture:

Confettura di asimina triloba

Succhi di frutta:

Nettare di asimina triloba Nettare di asimina triloba e arancia rossa

Altri prodotti:

Trilobaciok

Conserve, confetture e succhi La Contea

Conserve:

Aglio orsino Boccioli di tarassaco Erbe aromatiche Fragole Gelso Lamio purpureo Loertis Tarassaco Topinambur alle erbe mediterranee

Confetture:

Confettura extra di aronia Confettura extra di ciliegie Confettura extra di cipolle Confettura extra di fragole Confettura extra di mirtilli Confettura extra di rosa canina Confettura extra di uva e fichi Confettura extra di zucca e amaretti

Succhi:

Nettare di albicocca S/Z Nettare di amarene S/Z Nettare di fragola S/Z Succo mela e carota

Confetture, conserve e mostarda La Stornaia

Confetture:

Confettura di prugne

Conserve:

Giardiniera Peperoncini con tonno Zucca e amaretti Zucca in agrodolce

Mostarda:

Mostarda di zucca

Confetture e succhi Limes

Confetture:

Confettura 100% frutta more Confettura di more e lamponi Confettura di more lamponi e pepe di sichuan Confettura extra di more e ribes

Succhi di frutta

Nettare di more Nettare di ribes nero

Confetture Limonaia La Malora

Confettura arance e mele Confettura di arance e mandarini Confettura di limoni e mele Confettura limone e mele

Confetture e salse L’Orto di Mimì

Confetture:

Confettura di Yuzu

Passate e salse:

Ketchup di barbabietola Ketchup di carote Passata di pomodoro

Pesto:

Pesto di pomodori essiccati al miso

Confetture, succhi e salse Maghenzani

Confetture:

Confettura di more Confettura extra di zucca e fichi

Succhi di frutta:

Nettare di More

Salse:

Sugo di pomodorini gialli e basilico

Nettari Ortofrutticola La Perla

Nettare di Albicocche Nettare di ciliegie

Conserve Pagani

Filetti di cipolle rosse al miele di rosmarino Friarielli e Jalapeno Peperoncini ripieni al tonno e capperi

Conserve, confetture, mostarda e pesto San Benedetto

Conserve:

Cipolle rosse al miele Finocchi al tartufo nero Giardiniera Melanzane rustiche Zucchine alle erbe aromatiche

Confetture

Confettura di cipolle Confettura extra di albicocca Confettura extra di Ciliegie Confettura extra di fichi Confettura extra di fragole Confettura extra di mele cotogne Confettura extra di mele cotogne, amaretti e cacao Confettura extra di mirtilli Confettura extra di pesche Confettura extra di prugne Fragole Gelatina di fiori di sambuco Gelso

Mostarde:

Mostarda di pere

Pesto:

Pesto alla genovese

Conserve e pesto Scudiero

Conserve:

Cipolle maggioline al balsamico Peperoni sigaretta in agrodolce

Pesto:

Pesto di cavolo nero

Confetture Tenuta I Lecci

Confettura 100% frutta Lamponi Confettura extra di frutti di bosco Confettura extra di lamponi Confettura extra di lamponi s/z Conserva dolce di Lamponi Conserva dolce di More

Conserve e confetture Toninelli Fratelli

Conserve:

Cipolle peperoncino e miele Giardiniera Giardiniera di fattoria Peperoncini con tonno, acciughe e capperi Zucchine alla paprika

Confetture:

Confettura di albicocche Confettura di fragole Confettura extra di uva e fichi

A produrre tutte le confetture, le conserve e gli altri prodotti richiamati è stata l’azienda Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco. Lo stabilimento di produzione si trova in via Castelbarco 53, a Orzinuovi, in provincia di Brescia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le referenze sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Nota

Gli avvisi di richiamo non contengono immagini dei prodotti né, in molti casi, descrizioni dettagliate delle referenze. La suddivisione per categoria riportata in questo articolo è stata quindi effettuata sulla base delle denominazioni presenti negli avvisi e potrebbe contenere alcune imprecisioni. Eventuali prodotti dalla denominazione ambigua sono stati inseriti nella categoria ritenuta più plausibile.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 236 richiami e ritiri, per un totale di 931 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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