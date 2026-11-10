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Conserve vegetali: confetture, sottoli, frutta sciroppata, marmellate, succhi
Richiami e ritiri

Si allarga in maniera massiccia il richiamo precauzionale di conserve vegetali per una possibile contaminazione microbiologica: dopo la confettura extra di mirtilli con Salmonella e il seguente ritiro cautelativo delle mostarde, il Ministero della Salute ha pubblicato 38 avvisi relativi a 398 prodotti molto diversi tra loro, tra conserve, composte, pesti, passate, succhi ed estratti, prodotti da Cascina Balcarino e venduti con numerosi marchi. Tutti gli avvisi sono datati 3 novembre, come quello delle mostarde, ma il Ministero della Salute li ha pubblicati solo nel tardo pomeriggio di ieri 9 novembre.

Sono interessati tutti i lotti, i formati e i termini minimi di conservazione. Di seguito i prodotti richiamati divisi per marchio e tipologia.

Conserve, confetture, succhi e salse Cascina Balcarino

Conserve:

  1. Cavolfiore bagnetto rosso
  2. Datterini
  3. Finocchi al tartufo
  4. Finocchi arancia e pepe nero
  5. Friarielli
  6. Friarielli e Jalapeno
  7. Melanzane
  8. Melanzane rustiche
  9. Peperoncini jokoya gen
  10. Peperoni
  11. Peperoni in agrodolce
  12. Pomodori datterini
  13. Pomodori secchi
  14. Pomodori secchi alle erbe mediterranee
  15. Zucca
  16. Zucca e rosmarino
  17. Zucca in agrodolce
  18. Zucca, pepe rosa e rosmarino
  19. Zucchine alla paprika
  20. Carciofi
  21. Carciofi al rosmarino
  22. Carciofi con gambo
  23. Carciofi con gambo alla romana
  24. Carciofi con gambo alla romana lavorati a mano
  25. Carciofini al rosmarino
  26. Cuore di carciofino
  27. Cipolle al rosmarino
  28. Cipolle alla Giuliana
  29. Cipolle borettane al balsamico
  30. Cipolle borettane alle erbe mediterranee
  31. Cipolle caramellate
  32. Cipolle miele e peperoncino
  33. Cipolle miele e rosmarino
  34. Cipolle peperoncino e miele
  35. Cipolle rosse
  36. Cipolle rosse al miele
  37. Cipolle rosse caramellate
  38. Filetti di cipolle al miele di rosmarino e peperoncino
  39. Filetti di cipolle al miele e rosmarino
  40. Filetti di cipolle rosse al miele
  41. Filetti di cipolle rosse al miele di rosmarino
  42. Aglio orsino
  43. Boccioli di tarassaco
  44. Borragine
  45. Erbe aromatiche
  46. Germogli di luppolo selvatico «Loertis»
  47. Lamio purpureo
  48. Loertis
  49. Radicchio
  50. Radicchio rosso
  51. Radicchio rosso tardivo
  52. Radicchio tardivo
  53. Radici
  54. Radici amare
  55. Radici amare con bacche rosa e rosmarino
  56. Radici amare di Soncino
  57. Radici di Soncino
  58. Radici di Soncino, bacche rosa e rosmarino
  59. Rapanelli
  60. Tarassaco
  61. Tarassaco (dente di leone)
  62. Tarassaco selvatico
  63. Topinambur
  64. Funghi porcini
  65. Porcini
  66. Porcini sott’olio
  67. Porcini testa nera
  68. Antipasto vegetariano
  69. Giardiniera
  70. Giardiniera di fattoria
  71. Peperoncini con tonno
  72. Peperoncini con tonno acciughe e capperi
  73. Peperoncini con tonno e acciughe
  74. Peperoncini ripieni
  75. Peperoncini ripieni al tonno acciughe e capperi
  76. Peperoncini ripieni al tonno e capperi

Aromi:

  1. Aglio al peperoncino
  2. Aglio alle erbe
  3. Aglio alle erbe aromatiche
  4. Aglio erbe
  5. Aglio erbe aromatiche
  6. Aglio peperoncino

Pesto:

  1. Pesto alla genovese
  2. Pesto alla genovese con peperoncino
  3. Pesto di aglio orsino
  4. Pesto di lamio purpureo
  5. Pesto di peperoncini
  6. Pesto di rucola

Passate e sughi:

  1. Passata di pomodoro
  2. Passata di pomodoro cuore di bue
  3. Passata di pomodoro cuore di bue e basilico
  4. Passata di pomodoro cuore di bue e peperoncino
  5. Passata piemontese
  6. Sugo ai carciofi
  7. Sugo all’arrabbiata
  8. Sugo di pomodori datterini
  9. Sugo di pomodoro cuore di bue e basilico
  10. Sugo pomodori datterini
  11. Sugo pomodori e peperoncino
  12. Sugo pomodoro datterini
  13. Sugo pomodoro e basilico

Composte:

  1. Composta d’estate
  2. Composta estate e ibisco

Confetture, marmellate e gelatine:

  1. Amaretti e percocca
  2. Castagne e vaniglia
  3. Castagne, rum e cacao
  4. Confettura 100% frutta Fragoline di bosco
  5. Confettura 100% frutta Frutti blu
  6. Confettura 100% frutta Lamponi
  7. Confettura 100% frutta Mirtillo
  8. Confettura 100% frutta Mirtillo selvatico
  9. Confettura 100% frutta Pere e Noci
  10. Confettura 100% frutta Pesca rosa
  11. Confettura agli agrumi
  12. Confettura di albicocca
  13. Confettura di arance con scorzette
  14. Confettura di arance rosse
  15. Confettura di arance rosse con scorzette
  16. Confettura di arance, finocchi e pepe
  17. Confettura di arancia, finocchio e pepe nero
  18. Confettura di bergamotto
  19. Confettura di cachi, vaniglia e habanero
  20. Confettura di cedro
  21. Confettura di cedro e mele
  22. Confettura di ciliegie
  23. Confettura di cipolle
  24. Confettura di fragole
  25. Confettura di limone verdello
  26. Confettura di limone verdello con scorzette
  27. Confettura di limoni e mele
  28. Confettura di melograno
  29. Confettura di mirtilli
  30. Confettura di peperoni
  31. Confettura di pesche rosse
  32. Confettura di pesche, amaretti e rum
  33. Confettura di pompia
  34. Confettura di prugne nere
  35. Confettura di prugne nere e bacche di mirto
  36. Confettura di sambuco
  37. Confettura extra agli agrumi
  38. Confettura extra di albicocca
  39. Confettura extra di arance rosse
  40. Confettura extra di arancia e fojoia
  41. Confettura extra di arancia, finocchio e pepe nero
  42. Confettura extra di bergamotto
  43. Confettura extra di cachi
  44. Confettura extra di cachi alla genovese
  45. Confettura extra di cedro
  46. Confettura extra di ciliegie
  47. Confettura extra di cipolle
  48. Confettura extra di fragole
  49. Confettura extra di fragole all’aceto balsamico
  50. Confettura extra di fragole e uva
  51. Confettura extra di frutti blu
  52. Confettura extra di gelso
  53. Confettura extra di kaki
  54. Confettura extra di kaki genovese
  55. Confettura extra di kiwi giallo e zenzero
  56. Confettura extra di lamponi
  57. Confettura extra di limone e scorzette
  58. Confettura extra di limone verdello
  59. Confettura extra di melograno
  60. Confettura extra di mirtilli
  61. Confettura extra di more
  62. Confettura extra di peperoni
  63. Confettura extra di percocche e cioccolato
  64. Confettura extra di percocche, amaretti e cioccolato
  65. Confettura extra di pere e noci
  66. Confettura extra di pesca
  67. Confettura extra di pesche rosse
  68. Confettura extra di pesche tabacchiere e fiordaliso
  69. Confettura extra di pesche tabacchiere e te nero
  70. Confettura extra di pesche tabacchiere, te nero e fiordaliso
  71. Confettura extra di pesche, albicocche e bacche di goji
  72. Confettura extra di pesche, albicocche e goji
  73. Confettura extra di pesche, bacche di goji e zenzero
  74. Confettura extra di pomodori verdi e habanero
  75. Confettura extra di prugna e verbena
  76. Confettura extra di prugne
  77. Confettura extra di prugne nere e bacche di mirto
  78. Confettura extra di radici, ciliegie e mango
  79. Confettura extra di rosa canina
  80. Confettura extra di sambuco
  81. Confettura extra di uva e fichi
  82. Confettura extra di uva e fragola
  83. Confettura extra di visciole
  84. Confettura extra di Zefiro
  85. Confettura extra di zucca e amaretti
  86. Confettura extra pesche e rum
  87. Confettura Fragoline di bosco
  88. Confettura limoni e mele
  89. Confettura marroni e vaniglia
  90. Confettura pere e noci
  91. Confettura Pesca rossa
  92. Confettura sambuco
  93. Confettura zucca e amaretti
  94. Limone
  95. Marroni e rum
  96. Marroni rum e cioccolato
  97. Mirto
  98. Gelatina di birra
  99. Gelatina di birra chiara
  100. Gelatina di fiori di sambuco
  101. Gelatina di sambuco
  102. Marmellata ai frutti blu
  103. Marmellata al sambuco
  104. Marmellata alle fragoline di bosco
  105. Marmellata di cedro
  106. Marmellata di prugne
  107. Marmellata di prugne bianche verbena

Frutta sciroppata o sotto spirito:

  1. Frutta sciroppata
  2. Visciole

Succhi di frutta:

  1. Estratto di mela e carota
  2. Nettare ACE
  3. Nettare di albicocca
  4. Nettare di amarene
  5. Nettare di ciliegia
  6. Nettare di fragola
  7. Nettare di mela
  8. Nettare di Mirtilli
  9. Nettare di mirtillo
  10. Nettare di pera
  11. Nettare di pesca
  12. Nettare di Visciola
  13. Succo di mela
  14. Succo mela e carota

Altro:

  1. Cioccorenza
  2. Cotognata
  3. Crema di tighe

Confetture Al Rocol

  1. Confettura di amarene
  2. Confettura di castagne
  3. Confettura di more
  4. Confettura di prugne
  5. Confettura di uva

Confetture e mostarda Arnoldi Cristian

Confetture:

  1. Arance amare e fiori di Feijoa
  2. Mignon arance e fiori di Feijoa

Mostarde

  1. Mostarda dolce di fiori di Feijoa

Confetture, conserve e succhi Bariselli

Confetture:

  1. Confettura extra di fragole
  2. Confettura extra di pesche

Conserve vegetali:

  1. Giardiniera
  2. Peperoncini con tonno
  3. Pomodori secchi

Succhi di frutta:

  1. Nettare di albicocca
  2. Nettare di pesca

Conserve Bionature

Conserve:

  1. Aglio orsino
  2. Antipasto vegetariano
  3. Boccioli di tarassaco
  4. Carciofi
  5. Carciofi alla romana
  6. Cipolle borettane al cynar
  7. Giardiniera
  8. Giardiniera di fattoria
  9. Lamio purpureo
  10. Loertis
  11. Melanzane rustiche
  12. Peperoncini con tonno e acciughe
  13. Pomodori secchi
  14. Pomodori secchi alle erbe mediterranee
  15. Zucca in agrodolce
  16. Pomodoro e basilico

Confetture

  1. Albicocche
  2. Ciliegie
  3. Fragole
  4. Confettura di albicocca
  5. Confettura extra di amarene
  6. Confettura extra di fragole
  7. Confettura extra di zucca e amaretti
  8. Confettura extra di zucca e cacao
  9. Confettura extra di zucca e zenzero
  10. Mirtilli
  11. Uva e fichi

Passata:

  1. Passata di pomodoro
  2. Passata di pomodoro e basilico
  3. Sugo di carciofi
  4. Sugo pomodoro e basilico

Mostarda:

  1. Mostarda

Pesto:

  1. Pesto di aglio orsino
  2. Pesto di lamio purpureo
  3. Pesto di rucola

Frutta sciroppata:

  1. Visciole sciroppate

Altro:

  1. Crema di borragine

Passata di pomodoro Cavalta

  1. Passata di pomodoro

Confetture, succhi e conserve Dal Fior

Confetture:

  1. Confettura di pesche e amaretti
  2. Confettura extra di albicocche
  3. Confettura extra di ciliegie
  4. Confettura extra di pesche
  5. Confettura extra di uva fragola

Conserve

  1. Melanzane e pomodori essiccati
  2. Melanzane grigliate

Succhi:

  1. Nettare di ciliegia
  2. Nettare di pesca
  3. Nettare di pesche

Gelatine Gea

  1. Gelatina di birra bitter
  2. Gelatina di birra chiara

Confetture, salse e conserve Ghisi Guglielmo e Bodini Natalia

  1. Confettura balsamico
  2. Confettura extra di pomodoro al balsamico
  3. Confettura extra di pomodoro e peperoncino
  4. Confettura pomodoro e peperoncino ·

Salse e passate:

  1. Ketchup
  2. Passata di pomodoro
  3. Salsa di pomodoro
  4. Sugo di pomodoro e basilico

Mostarde:

  1. Mostarda di pomodori verdi

Conserve:

  1. Piselli Western

Succhi:

  1. Succo di pomodoro

Confettura Grugni

  1. Confettura extra di mele cotogne

Confetture e succhi Il Platano

Confetture:

  1. Confettura di asimina triloba

Succhi di frutta:

  1. Nettare di asimina triloba
  2. Nettare di asimina triloba e arancia rossa

Altri prodotti:

  1. Trilobaciok

Conserve, confetture e succhi La Contea

Conserve:

  1. Aglio orsino
  2. Boccioli di tarassaco
  3. Erbe aromatiche
  4. Fragole
  5. Gelso
  6. Lamio purpureo
  7. Loertis
  8. Tarassaco
  9. Topinambur alle erbe mediterranee

Confetture:

  1. Confettura extra di aronia
  2. Confettura extra di ciliegie
  3. Confettura extra di cipolle
  4. Confettura extra di fragole
  5. Confettura extra di mirtilli
  6. Confettura extra di rosa canina
  7. Confettura extra di uva e fichi
  8. Confettura extra di zucca e amaretti

Succhi:

  1. Nettare di albicocca S/Z
  2. Nettare di amarene S/Z
  3. Nettare di fragola S/Z
  4. Succo mela e carota

Confetture, conserve e mostarda La Stornaia

Confetture:

  1. Confettura di prugne

Conserve:

  1. Giardiniera
  2. Peperoncini con tonno
  3. Zucca e amaretti
  4. Zucca in agrodolce

Mostarda:

  1. Mostarda di zucca

Confetture e succhi Limes

Confetture:

  1. Confettura 100% frutta more
  2. Confettura di more e lamponi
  3. Confettura di more lamponi e pepe di sichuan
  4. Confettura extra di more e ribes

Succhi di frutta

  1. Nettare di more
  2. Nettare di ribes nero

Confetture Limonaia La Malora

  1. Confettura arance e mele
  2. Confettura di arance e mandarini
  3. Confettura di limoni e mele
  4. Confettura limone e mele

Confetture e salse L’Orto di Mimì

Confetture:

  1. Confettura di Yuzu

Passate e salse:

  1. Ketchup di barbabietola
  2. Ketchup di carote
  3. Passata di pomodoro

Pesto:

  1. Pesto di pomodori essiccati al miso

Confetture, succhi e salse Maghenzani

Confetture:

  1. Confettura di more
  2. Confettura extra di zucca e fichi

Succhi di frutta:

  1. Nettare di More

Salse:

  1. Sugo di pomodorini gialli e basilico

Nettari Ortofrutticola La Perla

  1. Nettare di Albicocche
  2. Nettare di ciliegie

Conserve Pagani

  1. Filetti di cipolle rosse al miele di rosmarino
  2. Friarielli e Jalapeno
  3. Peperoncini ripieni al tonno e capperi

Conserve, confetture, mostarda e pesto San Benedetto

Conserve:

  1. Cipolle rosse al miele
  2. Finocchi al tartufo nero
  3. Giardiniera
  4. Melanzane rustiche
  5. Zucchine alle erbe aromatiche

Confetture

  1. Confettura di cipolle
  2. Confettura extra di albicocca
  3. Confettura extra di Ciliegie
  4. Confettura extra di fichi
  5. Confettura extra di fragole
  6. Confettura extra di mele cotogne
  7. Confettura extra di mele cotogne, amaretti e cacao
  8. Confettura extra di mirtilli
  9. Confettura extra di pesche
  10. Confettura extra di prugne
  11. Fragole
  12. Gelatina di fiori di sambuco
  13. Gelso

Mostarde:

  1. Mostarda di pere

Pesto:

  1. Pesto alla genovese

Conserve e pesto Scudiero

Conserve:

  1. Cipolle maggioline al balsamico
  2. Peperoni sigaretta in agrodolce

Pesto:

  1. Pesto di cavolo nero

Confetture Tenuta I Lecci

  1. Confettura 100% frutta Lamponi
  2. Confettura extra di frutti di bosco
  3. Confettura extra di lamponi
  4. Confettura extra di lamponi s/z
  5. Conserva dolce di Lamponi
  6. Conserva dolce di More

Conserve e confetture Toninelli Fratelli

Conserve:

  1. Cipolle peperoncino e miele
  2. Giardiniera
  3. Giardiniera di fattoria
  4. Peperoncini con tonno, acciughe e capperi
  5. Zucchine alla paprika

Confetture:

  1. Confettura di albicocche
  2. Confettura di fragole
  3. Confettura extra di uva e fichi

A produrre tutte le confetture, le conserve e gli altri prodotti richiamati è stata l’azienda Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco. Lo stabilimento di produzione si trova in via Castelbarco 53, a Orzinuovi, in provincia di Brescia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le referenze sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Nota

Gli avvisi di richiamo non contengono immagini dei prodotti né, in molti casi, descrizioni dettagliate delle referenze. La suddivisione per categoria riportata in questo articolo è stata quindi effettuata sulla base delle denominazioni presenti negli avvisi e potrebbe contenere alcune imprecisioni. Eventuali prodotti dalla denominazione ambigua sono stati inseriti nella categoria ritenuta più plausibile.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 236 richiami e ritiri, per un totale di 931 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina)

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Andrea
Andrea
10 Novembre 2026 13:34

Stai facendo un lavoro meraviglioso ❤️

5
Rispondi
anna
anna
10 Novembre 2026 14:03

complimenti. Fate un servizio pubblico encomiabile

5
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Daniela
Daniela
10 Novembre 2026 14:42

ma se la gente le ha già mangiate e per disgrazia si ammala, visto il ritardo del ministero , chi paga?

8
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Marvy
Marvy
10 Novembre 2026 15:05

Siete favolosi. Vi leggo sempre. Grazie

4
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