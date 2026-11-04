Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di tutti i lotti e tutti i termini minimi di conservazione (TMC) di diverse tipologie di mostarda a marchio Cascina Balcarino per una possibile contaminazione microbiologica. Le tipologie di mostarda interessate sono le seguenti:

Classica;

Di fichi;

Di fichi goccia d’oro;

Di mele campanine;

Di mele e pere;

Di pere;

Di pere kaiser;

Di rape;

Di verdure;

Di zucca;

Di mela.

Nell’avviso di richiamo pubblicato dal Ministero della Salute non sono presenti le immagini dei prodotti interessati.

A produrre le mostarde richiamate è stata l’azienda Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco. Lo stabilimento di produzione si trova in via Castelbarco 53, a Orzinuovi, in provincia di Brescia.

In precedenza, la stessa azienda aveva richiamato un lotto di confettura extra di mirtilli per la presenza di Salmonella spp (leggi qui l’articolo sul richiamo della confettura di mirtilli).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le mostarde sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 235 richiami e ritiri, per un totale di 532 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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