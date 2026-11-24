Il Ministero della Salute ha diffuso due nuovi richiami: si tratta di caramelle segnalate per un’indicazione obbligatoria in etichetta mancante, e biscotti senza glutine per allergeni non dichiarati.

Il richiamo dei biscotti senza glutine

In particolare, il Ministero ha pubblicato il richiamo di tre lotti di biscotti senza glutine Frolle del Nonno e Saraceni a marchio Inglese Gluten Free per il rilevamento di mandorle non dichiarate nelle monoporzioni di Frolle del Nonno. Il prodotto è venduto in monoporzioni da 28 grammi, distribuite in box da 6 pezzi di Frolle e 6 pezzi di Saraceni, con i numeri di lotto 260415010, 260512010 e 260402010, e i termini minimi di conservazione (TMC) 04/2027 e 05/2027.

A produrre i biscotti senza glutine richiamati è stata l’azienda Gaia Srl a socio unico. Lo stabilimento di produzione si trova in via dei Bagni Nuova 3, a Monfalcone, nell’entità di decentramento regionale di Gorizia.

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi alle persone allergiche alle mandorle di non consumare le Frolle del Nonno con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori non allergici invece possono consumare il prodotto richiamato senza rischi.

Il richiamo delle caramelle

Il Ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo di diversi lotti di caramelle a marchio Candyness perché sono presenti errori in etichetta: è indicata la presenza del colorante E171 che non è presente, mentre manca la dicitura di avvertenza inerente ai coloranti E102 ed E129 (“può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”).

I prodotti interessati sono i seguenti:

Candy Poke, in confezioni da 260 grammi, appartenenti ai lotti L0462026 con TMC 31/03/2027, L0662026 con TMC 08/08/2027, L0952026 con TMC 19/09/2027, L1182026 con TMC 17/10/2027, L1302026 con TMC 16/11/2027, L1482026 con TMC 18/12/2027, L1642026 con TMC 10/01/2028, L1842026 con TMC 21/01/2028, e L1922026 con TMC 05/02/2028;

Candyness Mix, in confezioni da 270 grammi, appartenenti ai lotti L0522026 con TMC 18/06/2027, L0582026 con TMC 17/07/2027, L0702026 con TMC 20/08/2027, L0942026 con TMC 18/09/2027, L1262026 con TMC 23/10/2027, L1492026 con TMC 18/12/2027, L1632026 con TMC 08/01/2028, e L1852026 con TMC 24/01/2028.

A produrre le caramelle richiamate in questo caso è stata l’azienda Candyness Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Luigi Abbiati 30B, a Brescia.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di considerare le avvertenze sopra riportate prima del consumo.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 258 richiami e ritiri, per un totale di 962 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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