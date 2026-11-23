La catena di discount IN’s Mercato ha richiamato di un lotto di barrette proteiche Protein Bar 23% Mango a marchio Vita Good per la presenza di glutine con valori superiori ai 20 mg/kg, nonostante il prodotto sia etichettato come ‘gluten free’. Le barrette richiamate sono vendute in confezioni singole da 55 grammi con il numero di lotto 034692 e il termine minimo di conservazione (TMC) 21/10/2027.

A produrre le barrette proteiche richiamate per IN’s Mercato è stata l’azienda Nutrend D.S.A.S. Lo stabilimento di produzione si trova in Chválkovice 604, a Olomouc, in Repubblica Ceca.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone celiache di non consumare le barrette proteiche con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso. Le barrette in questione possono essere consumate senza rischi dalle persone che non sono celiache.

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