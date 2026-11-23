Nel fine settimana, il Ministero della Salute e i supermercati Iperal hanno segnalato tre nuovi richiami per rischio microbiologico. Si tratta di un’insalata di mare, un’altra salsiccia di suino e un lotto di lumachino.

Il richiamo dell’insalata di mare

Il Ministero, come anticipato, ha diffuso il richiamo di un lotto di insalata di mare a marchio Marevivo per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto INSM11/11/26 e la data di scadenza 24/11/2026.

A produrre l’insalata di mare richiamata è stata l’azienda Marevivo Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Provinciale Casto-Vignacastrisi, Zona PIP 10/12, a Castro, in provincia di Lecce (marchio di identificazione UE IT G4H5T)

Il richiamo del lumachino

I supermercati Iperal, invece, hanno pubblicato il richiamo di un lotto di lumachino a marchio Finittica per il superamento dei limiti di Escherichia coli. Il prodotto coinvolto è venduto in reti da 1 kg, con il numero di lotto 261118F04, da consumarsi finché vivi e vitali.

A produrre il lumachino richiamato è stata l’azienda Finittica Srlu. Lo stabilimento di produzione si trova in via Provinciale 21, a Goro, in provincia di Ferrara (marchio di identificazione IT 513 UE).

Il richiamo della salsiccia di suino

Il Ministero ha segnalato anche il richiamo di un lotto di salsiccia di suino della Gastronomia Maxi Ges per la presenza di Salmonella spp. Il prodotto interessato ha il numero di lotto 04112026A e la data di scadenza 14/11/2026. Al momento del richiamo (18 novembre), le salsicce erano già scadute da quattro giorni.

A produrre le salsicce di suino richiamate è stata l’azienda Maxi Ges Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via della Pace 96, a Pedaso, in provincia di Fermo (marchio di identificazione IT72L3P CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare l’insalata di mare, il lumachino e la salsiccia di suino con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 256 richiami e ritiri, per un totale di 959 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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