Il Ministero della Salute ha segnalato i richiami di tre nuovi prodotti: si tratta di un’altra salsiccia per rischio microbiologico e di due gelatine di frutta provenienti dalla Cina, con un additivo non autorizzato.

Il richiamo della salsiccia

Il Ministero ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di salsiccia veneta a marchio Salumificio Sant’Orso per la possibile presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 4 pezzi a peso variabile con il numero di lotto 32814M e tutte le date di scadenza associate.

A produrre la salsiccia veneta richiamata è stato il Salumificio Sant’Orso. Lo stabilimento di produzione si trova in via Leonardo da Vinci 18, a Caltrano, in provincia di Vicenza (marchio di identificazione ITQOR79).

Il richiamo delle gelatine di frutta

Il Ministero della Salute ha pubblicato anche i richiami di due tipologie di gelatine di frutta importate dalla Cina, entrambe per la presenza dell’additivo non autorizzato E425 (konjac). La presenza di questo additivo è vietata nelle gelatine perché comporta un rischio di soffocamento. I prodotti interessati sono i seguenti:

Gelatina gusto uva verde e gelatina gusto pesca Hello Kitty YanJinPuZi, in buste con beccuccio da 125 grammi, con i numeri di lotto LE82K43 e LE82K42, e i termini minimi di conservazione (TMC) 18/01/2027 e 19/01/2027;

Gelatine di frutta Xi Zhi Lang, in confezioni da 24 coppette da 200 grammi, con il numero di lotto CM20260245 e il TMC 25/11/2026.

Le gelatine di frutta a marchio YanJinPuZi sono prodotte dall’azienda YanJinPuZi Food Co. Ltd e commercializzate in Italia da L’Elite Alimentare di Cheng Yunping. Lo stabilimento di produzione si trova in via Jian’an 8, Zona Economica e Tecnologica, Liuyang, a Changsha, nello Hunan, in Cina. Non è indicato, invece, il produttore delle gelatine Xi Zhi Lang, che sono state commercializzate nel nostro Paese da CAI Market Srl.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare la salsiccia e le gelatine con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 251 richiami e ritiri, per un totale di 955 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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