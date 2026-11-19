Negli ultimi due giorni si sono moltiplicati i richiami di salami e salsicce. In questo caso, la catena di discount Penny Market ha richiamato tre lotti di salame magro a fette Welless per una contaminazione microbiologica. La natura della contaminazione, tuttavia, non è specificata nell’avviso di richiamo. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 100 grammi, con i numeri di lotto V262871-019, V262871-020 e V262871-021, e i termini minimi di conservazione (TMC) 02/01/2027 e 04/01/2027.

A produrre il salame magro per Penny Market Srl è stato il Salumificio Fratelli Coati Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Edison 3/7, a Sandrà di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona (marchio di identificazione IT 9 3199 L UE).

In via cautelativa, Penny Market raccomanda quindi di non consumare il salame magro Welless con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Inoltre, la catena fa sapere che il provvedimento interessa solo le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 248 richiami e ritiri, per un totale di 951 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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