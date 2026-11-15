Il Ministero segnala il richiamo precauzionale di un lotto di pomodoro datterino in confezioni da 500 grammi, per Salmonella.

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di pomodoro datterino a marchio L’Ortofrutticola F, per un rischio microbiologico. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella spp.

Il prodotto in questione è un pomodoro fresco di categoria I, di provenienza Italia (Sicilia). È venduto in confezioni da 500 grammi con l’etichetta “Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore”, con il numero di lotto 4406 e il codice a barre 8056590100820. Sull’avviso non è indicata alcuna data di scadenza o termine minimo di conservazione.

Il pomodoro datterino richiamato è prodotto da Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C. nello stabilimento di contrada Fanello, M.O.F. Box 50, a Vittoria, in provincia di Ragusa. È commercializzato da L’Ortofrutticola F S.r.l. di Niscemi (Caltanissetta).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Il richiamo arriva poche settimane dopo l’ordinanza con cui l’Emilia-Romagna ha sospeso nelle mense la somministrazione di pomodorini datterino e ciliegino crudi, in seguito a casi di salmonellosi collegati al loro consumo.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 240 richiami e ritiri, per un totale di 941 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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