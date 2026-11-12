A distanza di 10 giorni dall’ultimo avviso, il Ministero della Salute ha pubblicato un altro richiamo di verdure sott’olio a marchio La Favola Antica – Ferri per la presenza, nell’aceto di vino utilizzato come ingrediente, di solfiti non dichiarati in etichetta. Questa volta si tratta delle zucchine a rondelle sott’olio, in vasetti da 600 grammi, con il numero di lotto 09/09/26 e il termine minimo di conservazione (TMC) 28/03/2028.

A produrre le zucchine sott’olio richiamate anche in questo caso è stata l’azienda Ferri Sas di Ferri Pietro. Lo stabilimento di produzione si trova in viale Europa 126/F, a Spoltore, in provincia di Pescara (marchio di identificazione AA000657041PEIT).

I precedenti

In precedenza, il Ministero della Salute aveva segnalato il richiamo di altri 16 prodotti, tra verdure e funghi sott’olio, a marchio La Favola Antica – Ferri, sempre per la presenza di solfiti non dichiarati (leggi qui il primo articolo sul richiamo dei sott’oli, il secondo articolo, il terzo articolo, il quarto articolo e il quinto articolo). Non è chiaro perché, nonostante tutti gli avvisi siano datati 22/10/2026, il Ministero li stia pubblicando in momenti differenti: siamo già alla sesta tranche di avvisi pubblicata separatamente. Inoltre, 10 giorni fa, è arrivata anche la revoca del richiamo dei carciofini sott’olio per esito favorevole delle analisi di revisione: non è escluso, quindi, che nei prossimi giorni possano arrivare ulteriori revoche.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda alle persone allergiche ai solfiti di non consumare le zucchine sott’olio con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il prodotto in questione può essere consumato senza problemi dalle persone che non sono allergiche ai solfiti.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 236 richiami e ritiri, per un totale di 932 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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