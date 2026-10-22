Il Ministero della Salute e i supermercati hanno segnalato i richiami di diversi prodotti. Si tratta di verdure e funghi sott’olio per un allergene non dichiarato, uova biologiche, anche a marchio NaturaSì, per Salmonella, salsa tartufata per sospetto botulino, e vongole per rischio microbiologico.

Il richiamo della salsa tartufata per botulino

Il Ministero ha pubblicato il richiamo precauzionale di due lotti di salsa tartufata a marchio Brezzi Oliviero Tartufi per la sospetta presenza di tossina botulinica. Il prodotto in questione è venduto in vasi di vetro da 500 grammi con i numeri di lotto L 596 e L 2586 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/12/2028.

A produrre la salsa tartufata richiamata per sospetto botulino è la ditta Brezzi Oliviero Tartufi di Brezzi Gian Paolo. Lo stabilimento di produzione si trova in via Ambra 19/A, a Grosseto.

Il richiamo delle uova biologiche

Il Ministero della Salute e la catena NaturaSì hanno diffuso il richiamo di un lotto di uova biologiche a marchio SìEssenziali di NaturaSì e di 17 lotti a marchio Olivero Claudio per la presenza di Salmonella typhimurium. I prodotti interessati sono i seguenti:

SìEssenziali, in confezioni da 10 uova, con il numero di lotto 1A081026 e la data di scadenza 05/11/2026;

Olivero Claudio, sfuse e in confezioni da 4 e 6 uova, con i numeri di lotto 1A280926, 1A20926, 1A300926, 1A011026, 1A021026, 1A031026, 1A041026, 1A051026, 1A061026, 1A071026, 1A081026, 1A091026, 1A101026, 1A111026, 1A121026, 1A131026 e 1A141026, e le date di scadenza dal 26/10/2026 all’11/11/2026.

A produrre tutte le uova biologiche richiamate è stata l’azienda Olivero Claudio. Lo stabilimento di produzione si trova a Monasterolo di Savigliano (marchio di identificazione 128CN019).

Il richiamo delle vongole

La catena Italymark ha segnalato il richiamo di vongole o lupini sottovuoto del Consorzio Pescatori di Goro per un parametro microbiologico non conforme. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 533009 e la data di scadenza 23/10/2026.

A produrre le vongole richiamate è stato il Consorzio Pescatori di Goro Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Antonio Brugnoli 298, a Goro, in provincia di Ferrara (CE IT 5 CDM).

Il richiamo delle verdure e dei funghi sott’olio

Il Ministero della Salute, infine, ha segnalato il richiamo di alcuni lotti di verdure e funghi sott’olio a marchio La Favola Antica – Ferri per la presenza di solfiti non dichiarati in un ingrediente (aceto di vino). I prodotti interessati sono i seguenti:

Fagiolini sott’olio, in vasetti da 250 grammi, con il numero di lotto 01/07/26 e il TMC 28/01/2028;

Funghi champignon sott’olio, in vasetti da 300 grammi, con il numero di lotto 15/07/26 e il TMC 28/01/2028;

Carciofini sott’olio, in vasetti da 900 grammi e 250 grammi, con il numero di lotto 08/07/26 e il TMC 28/01/2028;

Asparagi conditi sott’olio, in vasetti da 350 grammi, con il numero di lotto 20/05/26 e il TMC 28/11/2027;

Funghi misti sott’olio, in vasetti da 300 grammi, con il numero di lotto 17/07/26 e il TMC 28/01/2028.

A produrre le verdure e i funghi sott’olio richiamati è stata l’azienda Ferri Sas di Ferri Pietro. Lo stabilimento di produzione si trova in viale Europa 126/F, a Spoltore, in provincia di Pescara (marchio di identificazione AA000657041PEIT).

Si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso delle referenze richiamate possono restituirle al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 224 richiami e ritiri, per un totale di 494 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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