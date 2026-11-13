Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di due lotti di pistacchi sgusciati e spellati a marchio Metro Chef per la presenza di residui dell’insetticida neonicotinoide clothianidin (clotianidina). Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 kg con i numeri di lotto 2628605033 e 2629905032, e il termine minimo di conservazione (TMC) 13/10/2027.

A fornire i pistacchi richiamati a MCC Trading International GmbH (società titolare dei prodotti Metro) è stata l’azienda spagnola Importaco Casa Pons Sau. La sede si trova nel Polo Industriale Picassent, calle 2 nº 24, a Picassent, Valencia, Spagna.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare i pistacchi con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

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