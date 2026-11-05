I supermercati Coop hanno diffuso il richiamo di due lotti di birra lager a marchio Castello per un problema fisico di confezionamento. Nell’avviso di Coop, tuttavia, non sono forniti ulteriori dettagli sulla natura del problema fisico di confezionamento né sulle eventuali conseguenze per il prodotto. Il prodotto in questione è venduto in confezioni cluster da 3×33 cL con i numeri di lotto PL1596 e PL2116.

A produrre la birra lager richiamata è stata l’azienda Birra Castello Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in viale Vittorio Veneto 78, a Pedavena, in provincia di Belluno.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le bottiglie con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto. Coop fa sapere che il provvedimento interessa solo alcuni supermercati della catena.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 236 richiami e ritiri, per un totale di 533 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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