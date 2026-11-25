Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di due lotti di formaggio della Latteria Villapinta Iemoli venduto da Iperal con l’etichetta “Più Bassi Sempre” per la presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da circa 300 grammi con i numeri di lotto 616217 e 616318, e le date di scadenza 02/12/2026 e 03/12/2026.

Il formaggio richiamato è stato prodotto dalla Società Agricola Iemoli Stefano, Ivan e Teodoro s.s ed è stato poi confezionato da Iperal Supermercati Spa nello stabilimento di via Viganò 140, a Giussano, in provincia di Monza e Brianza (marchio di identificazione IT S3Y2S UE).

A scopo precauzionale, Iperal raccomanda quindi di non consumare il formaggio con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 259 richiami e ritiri, per un totale di 963 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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