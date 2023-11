Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di vongole veraci a marchio Cam. Il motivo del richiamo è la “declassificazione della zona di tipo B a zona di tipo C, dopo analisi microbiologiche da parte del servizio veterinario”. Ciò significa che la conta microbica (Escherichia coli) nella zona di pesca delle vongole in questione era superiore al previsto e avrebbe richiesto una permanenza più lunga in impianto di depurazione.

Le vongole interessate sono vendute in reti da 5 kg, con la data di confezionamento 16/11/2023. Il richiamo, tuttavia, è stato pubblicato solo il 20/11/2023, a ben quattro giorni dal confezionamento di un prodotto freschissimo, da consumare in tempi ristretti (in genere 24-48 ore).

Le vongole richiamate sono state prodotte dall’azienda Cam Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Saloni 90, a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione CE IT 40).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare le vongole veraci con la data di confezionamento indicata. I consumatori e le consumatrici eventualmente ancora in possesso del prodotto possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

