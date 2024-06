I supermercati Carrefour hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di vongole cuore (Cerastoderma spp) a marchio Nieddittas, perché il prodotto “non è idoneo al consumo”. L’avviso di richiamo non specifica ulteriormente la causa, a parte indicare che il provvedimento è stato preso al fine di garantire la sicurezza alimentare.

Le vongole in questione sono vendute in reti e appartengono ai seguenti lotti: 241078-30 con data di confezionamento 30/05/2024, 241078-31 con data di confezionamento 31/05/2024, 241078-02 con data di confezionamento 02/06/2024, 241099-02 con data di confezionamento 02/06/2024, 241099-03 con data di confezionamento 03/06/2024, 241114-03 con data di confezionamento 03/06/2024, 241114-04 con data di confezionamento 04/06/2024 e 241132-04 con data di confezionamento 04/06/2024.

L’azienda CPA Cooperativa Pescatori Arborea Società Cooperativa Arl ha prodotto le vongole cuore richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in località Corru Mannu, Strada 17 Ovest, ad Arborea, in provincia di Oristano (marchio di identificazione CE IT37 CSM).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare le vongole con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono invece restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio qualità e sicurezza alimentare al numero 0783 800496 (interno 4) dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, oppure scrivere all’indirizzo email qualita@nieddittas.it

