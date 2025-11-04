Si allarga il richiamo delle uova a marchio Spinovo. Il Ministero della Salute, infatti, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di ulteriori lotti e formati di uova fresche prodotte dall’azienda. Come una settimana fa, anche in questo caso il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un potenziale rischio microbiologico non specificato.

Le uova richiamate

Uova fresche sfuse XL-L-M, distribuite in plateau da 20 o 30 pezzi, appartenenti ai lotti numero L0411, L0511, L0611, L0711, L0811, L0911, L1011, L1111, L1411, L1511, L1611, L1711, L1811, M0411, M0911, M1011, M1111, M1211, M1311, M1511, M1611, M1711, M1811, M1911, XL0411, XL0611, XL1011, XL1111, XL1211, XL1511 e XL1811, con le date di scadenza dal 04/11/2025 al 19/11/2025;

Uova fresche, vendute in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero LC0411, LC0511, LC0611, LC0711, LC1011, LC1111, LC1211, LC1311, LC1411, LC1611, LC1711 e LC1811, con le date di scadenza dal 04/11/2025 al 18/11/2025;

Uova fresche medie, vendute in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero MC0411, MC051, MC0611, MC0711, MC1011, MC1111, MC1211, MC1311, MC1411, MC1711, MC1811 e MC1911, con le date di scadenza dal 04/11/2025 al 19/11/2025;

Uova fresche medie, vendute in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero MC100511, MC100611, MC100911, MC101111, MC101211, MC101311 e MC101711, con le date di scadenza dal 05/11/2025 al 17/11/2025;

Uova fresche grandissime, vendute in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero XLC0511, XLC0611, XLC0711, XLC0811, XLC0911, XLC1011, XLC1211, XLC1311, XLC1411, XLC1511, XLC1611, XLC1711 e XLC1911, con le date di scadenza dal 05/11/2025 al 19/11/2025;

Uova fresche ‘Le Nostranelle’, vendute in confezioni da 2 pezzi, appartenenti ai lotti numero 20611, 21011, 21311 e 21711, con le date di scadenza 06/11/2025, 10/11/2025, 13/11/2025 e 17/11/2025.

Anche in questo caso, l’azienda Spinovo di Mazzini Pierluigi ha prodotto tutte le referenze richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova sempre in via Fornace 1, a Spino d’Adda, in provincia di Cremona (marchio di identificazione IT U320E UE).

Il precedente

Come accennato, in precedenza l’azienda aveva già richiamato una trentina di lotti di uova fresche a marchio Spinovo e Le Nostranelle, per un potenziale rischio microbiologico (leggi qui l’articolo sul primo richiamo delle uova Spinovo ).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare le uova con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 227 richiami, per un totale di 521 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche. © Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

