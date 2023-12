Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di diversi lotti di uova fresche da allevamento all’aperto a marchio Avicola Valle Santa. Il motivo indicato sull’avviso è la presenza di Salmonella nel prodotto. Le uova richiamate sono vendute in cartoni da 6 pezzi (330 grammi circa), con i seguenti numeri di lotto e scadenze: lotto A202311 con scadenza 18/12/2023, lotto A212311 con scadenza 19/12/2023, lotto A 222311 con scadenza 20/12/2023, lotto A 232311 con scadenza 21/12/2023, lotto A242311 con scadenza 22/12/2023 e lotto A262311 con scadenza 24/12/2023.

Le uova richiamate sono state prodotte dall’Azienda Agricola BR Società Semplice Agricola. Lo stabilimento di produzione si trova in via del Monumento, a Contigliano, in provincia di Rieti (marchio di identificazione IT R397Y CE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le uova con le scadenze e i numeri di lotto indicati. Le consumatrici e i consumatori in possesso del prodotto segnalato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2023 Il Fatto Alimentare ha segnalato 188 richiami, per un totale di 380 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

