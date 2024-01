Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo: si tratta di due alimenti per fini medici speciali a marchio Glucerna segnalati per rischio microbiologico. I supermercati Unes invece hanno diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di tonno affumicato con mercurio oltre i limiti.

Il richiamo del tonno affumicato

I supermercati Unes e il loro fornitore hanno richiamato, in via cautelativa, un lotto di tonno a pinne gialle affumicato a freddo a marchio Il Viaggiator Goloso. Il motivo indicato sull’avviso è la possibile presenza di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto a fette in confezioni da 80 grammi, con il numero di lotto CA114-35523 e la data di scadenza 25/01/2024, già passata da 5 giorni al momento della pubblicazione del provvedimento (30/01/2024).

L’azienda Sicily Food Srl ha prodotto il tonno affumicato per Unes Maxi Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Miniera Mintini snc, ad Aragona, nel libero consorzio comunale di Agrigento. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda all’indirizzo email sicilyfood@sicilyfood.it o al numero di telefono 0922 441586.

Il richiamo dei prodotti Glucerna

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto ciascuno di due alimenti a fini medici speciali Glucerna di Abbott per le specifiche esigenze nutrizionali di pazienti diabetici. Il motivo del provvedimento è il “potenziale deterioramento del prodotto a seguito di un evento di produzione isolato”. Il Ministero ha classificato il richiamo come “rischio microbiologico”, tuttavia ha pubblicato l’avviso con un ritardo di quasi 40 giorni rispetto alla data del provvedimento (18/12/2023).

I prodotti coinvolti sono i seguenti:

Glucerna Select, in confezioni da 8 bottiglie da 500 ml, con il numero di lotto 54469NR e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/09/2024;

Glucerna Select 1.5 gusto vaniglia, in confezioni da 8 bottiglie da 500 ml, con il numero di lotto 54427NR e il TMC 30/06/2024.

L’azienda farmaceutica Abbott Laboratories BV ha prodotto gli alimenti richiamati nello stabilimento di Rieteweg 21 a Zwolle, nei Paesi Bassi.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con le scadenze e i numeri di lotto segnalati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 23 richiami, per un totale di 43 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute, Unes

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2