I richiami del giorno: tazze termiche, tartare di scottona, azuki verdi, set di posate…

Aldi e il suo fornitore Ritzenhoff AG richiamano le tazze termiche in borosilicato a marchio Crofton perché “in alcuni casi sussiste il rischio di rottura della parete interna della vetrocamera della tazza termica. Per questo motivo il prodotto non può essere utilizzato.” Il richiamo è stato segnalato anche dal ministero della Salute.

Il prodotto in questione è stato venduto in set da diversi pezzi (due tazze termiche da latte macchiato, tre da cappuccino o due da tè) in tutte le filiali Aldi a partire dal giorno 24/01/2022 (codice articolo 811119). Le tazze termiche richiamate sono state prodotte e fornite ad Aldi Srl da Ritzenhoff AG nello stabilimento di Sametwiesen 2, a Marsberg, in Germania.

Aldi rende noto che il prodotto può essere restituito in tutti punti vendita, dove sarà rimborsato anche senza lo scontrino. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Aldi al numero 800 370370dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Penny Market e il ministero della Salute hanno segnalato il richiamo di un lotto di tartare di bovino adulto scottona a marchio La Filiera in Tavola per la “presenza di Listeria monocytogenes”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto 852367 e la data di scadenza 14/02/2022.

La tartare richiamata è stata prodotta per Penny Market Srl dall’azienda Juvica Srl nello stabilimento di via Papa Giovanni XXIII 24 a Ghemme, in provincia di Novara (marchio di identificazione IT J2X50 CE).

Penny Market fa sapere che il richiamo interessa i discount di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli ed Emilia Romagna, e che i consumatori in possesso della tartare di scottona con il numero di lotto indicato possono restituirlo presso i punti vendita della catena per il rimborso o la sostituzione entro il 18/02/2022. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda produttrice al numero 0163 841761.

Il ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo di un lotto di azuki verdi (mung) biologici a marchio Bongiovanni per il riscontro di “valori di cadmio superiori ai limiti di legge”. Il prodotto in questione è distribuito in sacchi da 5 kg con il numero di lotto 2021-705 e il termine minimo di conservazione 07/2023.

Gli azuki richiamati sono stati prodotti per Bongiovanni Srl dall’azienda Padovana Macinazione, nello stabilimento di Padova.

Il ministero, infine, ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto del set di posate in acciaio Essence a marchio Berghoff perché “non conformi in quanto le analisi effettuate hanno evidenziato sul coltello un quantitativo di cromo superiore ai limiti previsti dalla normativa di riferimento”. Il set interessato è venduto in confezioni da quattro pezzi con il numero di lotto A-18

Le posate richiamate sono commercializzate da Berghoff Worldwide NV.

Dal primo gennaio 2022 Il Fatto Alimentare ha segnalato 16 richiami, per un totale di 28 prodotti. Per vedere tutte le notifiche clicca qui.

