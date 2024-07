Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di spumante brut 2017er Jahrgangssekt (annata 2017) millesimato a marchio Stocker. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un “rischio grave per i consumatori” dovuto a un contenuto di piombo oltre il limite consentito dalla normativa. Il prodotto in questione è venduto in bottiglie da 0,75 litri con il numero di lotto L070818.

L’azienda Stocker Sigmar Impresa Individuale ha prodotto lo spumate brut richiamato. La sede dell’azienda si trova in vicolo della Chiesa 62, a Terlano (Terlan), nella provincia autonoma di Bolzano (marchio di identificazione BZ-2673).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare lo spumante con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 143 richiami, per un totale di 291 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2