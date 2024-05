Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un set di utensili da cucina in plastica a marchio Masterchef fabbricati in Cina e venduti dalla catena Action. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la “migrazione di ammina aromatica primaria oltre i limiti di legge”. Il set in questione è composto da cucchiaio, schiumarola e paletta, con il numero di lotto 2023-10207.

Pur essendo datato 24/04/2024, il Ministero della Salute ha pubblicato il provvedimento solo oggi, 20/05/2024, con un ritardo di quasi un mese.

L’azienda Arovo BV ha importato dalla Cina il set di utensili in plastica richiamato. La sede dell’impresa si trova in Doblijn 26, ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

A scopo precauzionale, Action raccomanda di non utilizzare il set di utensili da cucina con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto possono restituirlo in qualsiasi punto vendita della catena, dove sarà rimborsato, anche senza presentare lo scontrino.

Foto: AdobeStock (copertina), Ministero della Salute

