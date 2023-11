Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di salsiccia fresca a marchio Salumeria dell’Abbazia. La ragione del provvedimento è la “presenza di additivo E252 (nitrato di potassio)”. L’avviso, tuttavia, non specifica se l’uso dell’additivo E252 non sia ammesso nel prodotto in questione o se invece sia presente in quantità superiori a quanto consentito dalla normativa. La salsicce interessate dal richiamo appartengono ai lotti n. 311023 con termine minimo di conservazione (TMC) 01/12/2023 e n. 081123 con TMC 09/12/2023.

La salsiccia fresca richiamata è stata prodotta dall’azienda Salumeria dell’Abbazia di Lucaioli Pacifico. Lo stabilimento di produzione si trova in via A. Volta 14/16, a Chiaravalle, in provincia di Ancona (marchio di identificazione CE IT 9 1808 L).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto indicati. Le consumatrici e i consumatori che dovessero essere in possesso delle salsicce in questione possono riportare le confezioni al punto vendita in cui l’hanno acquistata.

