Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame rovetano prodotto dall’azienda Regoli Ivano Snc. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella spp. nel prodotto. Il salume in questione è venduto in pezzi da 500 grammi con il numero di lotto 27.25 del 12/08/2025 e il termine minimo di conservazione (TMC) 12/05/2026. L’avviso pubblicato dal Ministero non contiene le immagini del prodotto.

Come accennato sopra, l’azienda Regoli Ivano Snc di Regoli Igioni & C. ha prodotto il salame rovetano richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Molino 55, a Monte San Martino, in provincia di Macerata (marchio di identificazione IT9 390 L CE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salame con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo allo punto vendita d’acquisto (spaccio aziendale).

