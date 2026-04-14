Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame nostrano a marchio La Vecje Salumerie. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in pezzi interi da circa 800 grammi, con il numero di lotto L6CCTD e la data di produzione 04/03/2026.
L’azienda La Vacje Salumerie Snc ha prodotto il salame nostrano richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Strada Vecchia per Rivignano 9/11, a Rivignano Teor, nell’ente di decentramento regionale di Udine (marchio di identificazione UE IT 1499 L).
A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salame nostrano con la data di produzione e il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.
Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 74 richiami e ritiri, per un totale di 184 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.
© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), Ministero della Salute
Giornalista professionista, redattrice de Il Fatto Alimentare. Biologa, con un master in Alimentazione e dietetica applicata. Scrive principalmente di alimentazione, etichette, sostenibilità e sicurezza alimentare. Gestisce i richiami alimentari e il ‘servizio alert’.
Nel caso fosse già stato consumato, il salume, a cosa si va incontro e cosa bisogna fare?grazie
La listeria può manifestarsi in forme molto gravi, soprattutto nei soggetti più vulnerabili.
Negli adulti sani la listeriosi può avere un decorso asintomatico o manifestarsi con sintomi lievi, simili a quelli di una gastroenterite, tra i quali:
dissenteria; febbre; nausea; vomito; dolori addominali.
Questa forma ha, solitamente, un periodo di incubazione intorno alle 24 ore. I soggetti più fragili, quali adulti con un sistema immunitario indebolito, anziani e donne incinte. Qui trova ulteriori informazioni: https://www.epicentro.iss.it/listeria/
https://www.humanitas.it/malattie/listerosi-infezione-da-listeria/