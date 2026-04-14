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Salami tagliati su un tagliere; concept: salumi, salame, muffa, insaccati
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame nostrano a marchio La Vecje Salumerie. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in pezzi interi da circa 800 grammi, con il numero di lotto L6CCTD e la data di produzione 04/03/2026.

L’azienda La Vacje Salumerie Snc ha prodotto il salame nostrano richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Strada Vecchia per Rivignano 9/11, a Rivignano Teor, nell’ente di decentramento regionale di Udine (marchio di identificazione UE IT 1499 L).

Salame nostrano La Vecje Salumerie richiamo 13.04.2026
L’etichetta del salame nostrano prodotto da La Vecje Salumerie richiamato per la presenza di Listeria

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salame nostrano con la data di produzione e il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 74 richiami e ritiri, per un totale di 184 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), Ministero della Salute

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Cosetta
Cosetta
14 Aprile 2026 11:29

Nel caso fosse già stato consumato, il salume, a cosa si va incontro e cosa bisogna fare?grazie

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Valeria Nardi
Valeria Nardi
Reply to  Cosetta
14 Aprile 2026 11:45

La listeria può manifestarsi in forme molto gravi, soprattutto nei soggetti più vulnerabili.
Negli adulti sani la listeriosi può avere un decorso asintomatico o manifestarsi con sintomi lievi, simili a quelli di una gastroenterite, tra i quali:
dissenteria; febbre; nausea; vomito; dolori addominali.
Questa forma ha, solitamente, un periodo di incubazione intorno alle 24 ore. I soggetti più fragili, quali adulti con un sistema immunitario indebolito, anziani e donne incinte. Qui trova ulteriori informazioni: https://www.epicentro.iss.it/listeria/
https://www.humanitas.it/malattie/listerosi-infezione-da-listeria/

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