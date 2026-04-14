Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame nostrano a marchio La Vecje Salumerie. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in pezzi interi da circa 800 grammi, con il numero di lotto L6CCTD e la data di produzione 04/03/2026.

L’azienda La Vacje Salumerie Snc ha prodotto il salame nostrano richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Strada Vecchia per Rivignano 9/11, a Rivignano Teor, nell’ente di decentramento regionale di Udine (marchio di identificazione UE IT 1499 L).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salame nostrano con la data di produzione e il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 74 richiami e ritiri, per un totale di 184 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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