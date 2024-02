Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di salame Napoli del Salumificio Volpi. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la potenziale presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto affettato in confezioni da 80 grammi con i numeri di lotto L231220, L231227, L240103 e L240105, e le date di scadenza 08/02/2024, 15/02/2024, 22/02/2024 e 24/02/2024. Il richiamo è datato 06/02/2024, ma il Ministero della Salute lo ha pubblicato solo oggi 09/02/2024: tre giorni di ritardo sono stati sufficienti a far scadere uno dei lotti richiamati.

L’azienda Salumificio Volpi Spa ha prodotto il salame Napoli richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Roma 41, a Collebeato, in provincia di Brescia (marchio di identificazione IT 210 L CE).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il salame con le date di scadenza e i numeri di lotto sopraindicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

