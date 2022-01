Riso Carnaroli, richiamo precauzionale per tre marchi: possibile presenza di soia

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di due lotti di riso Carnaroli con i marchi Coop, Per Te e Selex per la possibile presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta. I prodotti interessati sono venduti in confezioni sottovuoto da 1 kg con i termini minimi di conservazione (Tmc) 13/11/2022 (marchio Coop) e 17/11/2022 (marchi Per Te e Selex), corrispondenti ai lotti di produzione.

Il riso Carnaroli richiamato è stato prodotto dall’azienda Grandi Riso Spa nello stabilimento di via Fronte I° Tronco 20 a Pontelangorino, frazione di Codigoro, in provincia di Ferrara.

Coop precisa che il richiamo del riso a proprio marchio interessata solo i punti vendita di Emilia Romagna, Lombardia, Friuli, Veneto, Marche e Abruzzo.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare il prodotto con i marchi e i termini minimi di conservazione segnalati. Il consumo del riso Carnaroli in questione è sicuro per chi non è allergico alla soia.

Dal primo gennaio 2022 Il Fatto Alimentare ha segnalato 7 richiami, per un totale di 15 prodotti. Per vedere tutte le notifiche clicca qui.

© Riproduzione riservata Foto: depositphotos.com (copertina), ministero della Salute, Coop

