Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di riso basmati venduto con il marchio Gold Star. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di pesticidi oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 1 kg, con il termine minimo di conservazione 13/06/2026, che corrisponde al numero di lotto.

L’azienda Sarwar Cheema & Sons ha prodotto il riso basmati richiamato in uno stabilimento di produzione situato in Pakistan. L’impresa Fresh Tropical Srl by Jawad, azienda specializzata in prodotti etnici di via A. da Giussano 22 a Corbetta (città metropolitana di Milano), ha distribuito il prodotto in Italia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il riso basmati con il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 235 richiami, per un totale di 604 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2