Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di luna di primo sale senza lattosio a marchio Caseificio Longo e di primo sale senza lattosio Free From Despar. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di lattosio in quantità superiore a quanto dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 313227 e la data di scadenza 04/06/2025, e in confezioni a peso variabile con il numero di lotto 3132 e la data di scadenza 03/06/2025 (solo il marchio Caseificio Longo).

L’azienda Caseificio Longo Srl ha prodotto entrambi i marchi di primo sale senza lattosio richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Leonardo da Vinci 43, a Rivarolo Canavese, nella città metropolitana di Torino (marchio di identificazione IT L7A1W CE).

In precedenza, Aldi aveva già diffuso il richiamo del primo sale senza lattosio venduto con il proprio marchio Bonlà, con lo stesso numero di lotto e la stessa data di scadenza, e prodotto sempre da Caseificio Longo (leggi qui l’articolo sul richiamo del formaggio a marchio Aldi).

In via cautelativa, si raccomanda alle persone intolleranti al lattosio di non consumare il primo sale con i marchi, la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

