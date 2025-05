La catena di discount Aldi ha richiamato un lotto di primosale senza lattosio a marchio Bonlà. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di lattosio in quantità superiore a quanto dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 313227 e la data di scadenza 04/06/2025.

L’azienda Caseificio Longo Srl ha prodotto il primosale senza lattosio per Aldi. La catena fa sapere che il prodotto è stato in vendita fino al 15/05/2025.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone intolleranti al lattosio di non consumare il primosale con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Aldi d’acquisto dove si procederà al rimborso, anche senza presentare lo scontrino. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 800 370370 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

