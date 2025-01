Dopo una settimana di pausa, Ministero della Salute e supermercati ritornano a pubblicare richiami alimentari. Questa volta si tratta di pinoli di un marchio di Eurospin per rischio chimico e paté di olive taggiasche Primia per possibili corpi estranei.

Il richiamo dei pinoli Eurospin

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di diversi lotti di pinoli sgusciati a marchio Mister Sibamba di Eurospin. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di cadmio oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi con i numeri di lotto 24304, 24310, 24312, 24318, 24320, 24323, 24332, 24333, 24338, 24340 e 24341, e i termini minimi di conservazione (TMC) 30/10/2025, 05/11/2025, 07/11/2025, 13/11/2025, 15/11/2025, 18/11/2025, 27/11/2025, 28/11/2025, 03/12/2025, 05/12/2025 e 06/12/2025.

L’azienda Mocerino Frutta Secca Srl ha prodotto i pinoli richiamati per Eurospin Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Pizzone 5, a Somma Vesuviana, nella città metropolitana di Napoli.

Il richiamo del paté di olive Primia

I supermercati Tigros, invece, hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di paté di olive taggiasche a marchio Primia Percorsi di Gusto. La ragione indicata è la possibile presenza di frammenti di noccioli di olive. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 180 grammi con il numero di lotto L071124 e il TMC 07/05/2026.

L’azienda F.lli Merano ha prodotto il paté di olive richiamato per Agorà Network Scarl. Lo stabilimento di produzione si trova in strada del Lunaro, a Lucinasco, in provincia di Imperia.

In via cautelativa, le aziende raccomandano di non consumare i pinoli e il paté con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 3 richiami, per un totale di 3 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

