Nel fine settimana, il Ministero della Salute ha segnalato i richiami di due paté differenti, per motivi diversi: si tratta di un paté di capperi per botulino e di altri marchi di quello di olive taggiasche per la possibile presenza di corpi estranei.

Il richiamo del paté di capperi

Il Ministero ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di paté di capperi di salina con mentuccia e mandorle a marchio Mentuccia. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è una contaminazione da tossine botuliniche. Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 180 grammi, con il numero di lotto PC138/24 e il termine minimo di conservazione (TMC) 08/2026.

L’azienda Mentuccia di Zavone Anita ha prodotto il paté di capperi richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Umberto I 138, a Milazzo, nella città metropolitana di Messina.

Il richiamo del paté di olive

Il Ministero della Salute ha pubblicato anche il richiamo precauzionale da parte del produttore di altri lotti di paté di olive taggiasche venduti con i marchi Il Viaggiator Goloso e I Tesori di Pam Panorama, oltre a Percorsi di Gusto Primia, già segnalato in precedenza (per i dettagli leggi qui l’articolo sul primo di richiamo di paté di olive). La ragione indicata è la possibile presenza di frammenti di noccioli. I prodotti interessati sono distribuiti in vasetti da 180 grammi con i numeri di lotto L071124 (solo I Tesori), L201124 (solo Il Viaggiator Goloso) e L271124 (entrambi i marchi).

L’azienda F.lli Merano ha prodotto il paté di olive richiamato per Unes Maxi Spa e Pam e Panorama Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in strada del Lunaro, a Lucinasco, in provincia di Imperia.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i paté con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 11 richiami, per un totale di 15 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

