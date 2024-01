Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto ciascuno di piatti di plastica ‘Rey Natura’ e ‘Super Rey’ dell’azienda Rey Plastica. I prodotti in questione non sono conformi alle disposizioni di legge (articolo 3, lettera b del regolamento CE 1935/2004) secondo cui i materiali a contatto con gli alimenti in condizioni d’impiego normali non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da comportare una modifica inaccettabile della loro composizione (migrazione di sostanze chimiche). Pertanto, si legge sull’avviso, sussistono rischi per la salute di consumatori e consumatrici. Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso il 25/01/2024, più di una settimana dopo la data del provvedimento, 17/01/2024.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Piatti Rey Natura, in confezioni da 550 grammi (1.000 pezzi), con il numero di lotto L.P. 20.10.2023;

Piatti Super Rey, in confezioni da 960 grammi, con il numero di lotto n.000001 del 28.11.2023.

L’azienda Rey Plastica SHPK ha prodotto i piatti di plastica richiamati in uno stabilimento di Durazzo, in Albania.

A scopo precauzionale, si raccomanda a consumatori e consumatrici di non utilizzare i piatti di plastica con i marchi e i numeri di lotto segnalati.

2