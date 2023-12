Durante il ponte dell’Immacolata, il Ministero della Salute ha segnalato tre nuovi richiami: due tipi di pecorino stagionato di Lidl, un lotto di colatura di alici e uno di succo di mela e menta.

Il richiamo del pecorino Lidl

Cominciamo dal richiamo da parte dell’operatore di un lotto di pecorino stagionato al miele e uno di pecorino stagionato alla pera a marchio Deluxe di Lidl. Il motivo indicato sull’avviso è la presenza di Listeria monocytogenes individuata in autocontrollo. Il prodotto in questione è venduto in fette da circa 180 grammi con i numeri di lotto MI223365, per il pecorino al miele, e PE223366, per quello alla pera, e il termine minimo di conservazione (TMC) 09/03/2024.

L’azienda Rocca Toscana Formaggi Srl ha prodotto il pecorino richiamato per Lidl Italia Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Puccini 73, ad Arezzo (marchio di identificazione IT 09 29 CE). L’azienda rende noto che è coinvolto un numero limitato di punti vendita in Toscana, Sardegna, Lombardia, Liguria e Piemonte.

Il richiamo della colatura di alici

Il Ministero e i supermercati Coop hanno diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di colatura di alici a marchio Sapori di Mare. La ragione del richiamo è la presenza di istamina oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in bottiglie da 100 ml con il numero di lotto 06/2023.59 e il TMC 30/06/2024.

La colatura di alici richiamata è stata prodotta per IASA Srl dall’azienda Ammare Srl. Lo stabilimento si trova in via dei Due Principati 93, a Baronissi, in provincia di Salerno.

Per ulteriori informazioni, i consumatori e le consumatrici possono contattare l’azienda all’indirizzo info@saporidimare.net oppure al numero 340 720817.

Il richiamo del succo di mela

Infine, il Ministero ha segnalato il richiamo ad opera del produttore di un lotto di succo di mela di montagna e menta rotondifolia a marchio Kohl. Il motivo del provvedimento è la presenza di patulina in concentrazioni superiori al consentito. La patulina è una micotossina, che contamina spesso i succhi di mela e uva. Il prodotto interessato è venduto in bottiglie di vetro da 200 ml con il numero di lotto 28/06/2025.

Il succo di mela e menta richiamato è stato prodotto da Kohl Thomas. Lo stabilimento di produzione è in via principale 35, ad Auna di Sotto, nella provincia autonoma di Bolzano.

Dal primo gennaio 2023 Il Fatto Alimentare ha segnalato 194 richiami, per un totale di 388 prodotti.

