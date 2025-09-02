MENU
Teglia di parmigiana di melanzane con mozzarella e pomodoro
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha pubblicato i richiami precauzionali ad opera del produttore di alcuni lotti di melanzane alla parmigiana con i marchi Paolo Ballestin, Campesan, Mulina, Gambuti, Blumen e Bortolato, e di pasticcio pesto e pomodorini a marchio Campesan e Blumen. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la presenza di mozzarella non conforme nelle referenze coinvolte. I prodotti interessati sono venduti in vaschette da 250 grammi e 500 grammi, con le date di scadenza 13/09/2025, 14/09/2025 e 15/09/2025.

L’azienda Laboratorio Alimentare Paolo Ballestin Srl ha prodotto tutte le melanzane alla parmigiana e i pasticci pesto e pomodorini richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Strade Nuove 13B, a Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso.

Melanzane alla parmigiana - pasticcio pesto e pomodorini richiamo 02.09.2025
Le melanzane alla parmigiana in vaschetta da 250 grammi (sinistra) e 500 grammi (centro), e il pasticcio pesto e pomodorini (destra)

È possibile che questi provvedimenti siano collegati al richiamo di qualche giorno fa di un lotto di mozzarella per pizza: si tratta infatti di referenze destinati in particolare a pizzerie, gastronomie e laboratori alimentari, e prodotte da un’altra azienda della provincia di Treviso. Il richiamo delle mozzarelle era scattato per la presenza di inquinanti su una parte del latte utilizzato per la produzione (leggi qui l‘articolo sul richiamo della mozzarella per pizza).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le melanzane alla parmigiana e i pasticci pesto e pomodorini con le date di scadenza sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 177 richiami, per un totale di 430 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email

Iscriviti

Oppure al canale telegram

Iscriviti

3 2 voti
Vota
Iscriviti
Notificami
guest

0 Commenti
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
0
Ci piacerebbe sapere che ne pensi, lascia un commento.x