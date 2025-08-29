Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di quattro tipologie di mozzarella per pizza a marchio Latteria Soligo. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di inquinanti su una parte del latte utilizzato per la produzione, che quindi non risulta idoneo al consumo. I prodotti interessati appartengono al lotto di produzione 25080600 con la data di scadenza 31/08/2025, e hanno le seguenti denominazioni e formati di vendita:

Mozzarella per pizza filone, in confezioni da 1 kg;

Mozzarella per pizza julienne, in confezioni da 1,5 kg;

Mozzarella per pizza cubettata, in confezioni da 2 kg;

Mozzarella per pizza filone cube, in confezioni da 1 kg.

L’azienda Latteria Soligo Sac ha prodotto le mozzarelle per pizza richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via 1° settembre 32, a Soligo, in provincia di Treviso.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le mozzarelle con il numero di lotto, la data di scadenza e i formati sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

