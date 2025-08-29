MENU
Pizza appena preparata, ancora da infornare, con mozzarella per pizza grattugiata
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di quattro tipologie di mozzarella per pizza a marchio Latteria Soligo. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di inquinanti su una parte del latte utilizzato per la produzione, che quindi non risulta idoneo al consumo. I prodotti interessati appartengono al lotto di produzione 25080600 con la data di scadenza 31/08/2025, e hanno le seguenti denominazioni e formati di vendita:

  • Mozzarella per pizza filone, in confezioni da 1 kg;
  • Mozzarella per pizza julienne, in confezioni da 1,5 kg;
  • Mozzarella per pizza cubettata, in confezioni da 2 kg;
  • Mozzarella per pizza filone cube, in confezioni da 1 kg.
Mozzarella per pizza Latteria Soligo richiamo 28.08.2025
Da sinistra a destra, i formati richiamati: filone, julienne, cubettata e filone cube

L’azienda Latteria Soligo Sac ha prodotto le mozzarelle per pizza richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via 1° settembre 32, a Soligo, in provincia di Treviso.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le mozzarelle con il numero di lotto, la data di scadenza e i formati sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 173 richiami, per un totale di 419 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

giova
29 Agosto 2025 13:17

Mozzarella usata nei ristoranti e nelle pizzerie, e forse anche in mense di comunità (RSA, scuole, centri estivi) ma forse pure in sagre di paese, feste stagionali, ambulanti. Difficile pensare che l’avviso di ritiro del prodotto possa essere giunto ai gestori. Peraltro, una percentuale significativa di pizzerie è in gestione/proprietà a persone di origine straniera, che non sempre conoscono la nostra lingua.
La ditta LATTERIA SOLIGO SAC che si trova Soligo (TV) in via 1°settembre 32 si attivi! Dove? Ma ovvio, presso i distributori, e questi verso gli agenti di zona o gli acquirenti.

