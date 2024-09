I supermercati Bennet hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di alcuni lotti di noodles a nido a marchio Suzi Wan. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la possibile presenza di Salmonella nel prodotto. Le confezioni interessate sono da 250 grammi, con i numeri di lotto 406E12VF02, 406E22VF02, 406E32VF02 e 406F32VF02 e i termini minimi di conservazione (TMC) 02/09/2027 e 02/10/2027.

L’azienda Valfleuri SA ha prodotto i noodles a nido richiamati per Mars Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in Z.I. 5, rue de la Charente, a Wittenhein, dipartimento dell’Alto Reno, in Francia.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare i noodles con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio consumatori al numero verde 800 303130.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 198 richiami, per un totale di 527 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Bennet

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2