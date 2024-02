Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di noodles istantanei al gusto salsa di pesce (XO Sauce Seafood Flavor) e uno al gusto pesce piccante (XO Spicy Seafood Flavor) a marchio Nissin Cup Noodles. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il rilevamento del DNA di crostacei, DNA di molluschi, caseina e lattosio (quest’ultimo solo nella versione piccante) non dichiarati in etichetta. Il documento è stato pubblicato dal Ministero 10 giorni dopo la data del provvedimento (19/02/2024). I prodotti interessati hanno le seguenti caratteristiche:

XO Sauce Seafood Flavor, in pezzi singoli da 75 g, con il numero di lotto 40742KNMAK2023 e il termine minimo di conservazione (TMC) 26/05/2023;

XO Spicy Seafood Flavor, in pezzi singoli da 75 g, con il numero di lotto 40038-1KNMAK2023 e il TMC 28/04/2023.

L’azienda Nissin Food (HK) Co. Ltd ha prodotto i noodles istantanei richiamati, commercializzati in Italia da Iton Srl. Lo stabilimento di produzione si trova all’indirizzo 21/23 Dai Shing Street, Tai Po Industrial Estate, nel distretto Tai Po, a Hong Kong.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche a crostacei, molluschi e latte di non consumare i noodles istantanei con i numeri di lotto segnalati. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici a questi alimenti non corrono rischi. Si sconsiglia anche il consumo del prodotto gusto ‘Spicy Seafood’ alle persone intolleranti al lattosio.

