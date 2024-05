Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di alcuni lotti di mix di frutta secca e noci del Brasile a marchio Forlivese. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è il superamento dei limiti di aflatossina B1 e totale nelle noci del Brasile utilizzate. I prodotti interessati sono i seguenti:

Beauty mix, in secchi da 1 kg, con il numero di lotto 080324 e il termine minimo di conservazione (TMC) 11/2024, e con il numero di lotto 150224 e il TMC 10/2024;

Beauty mix, in confezioni sottovuoto da 5 kg, con il numero di lotto 100424 e il TMC 04/2025;

Noci del Brasile crude sgusciate, in secchi da 1 kg, con il numero di lotto 260224026 e il TMC 23/10/2024, e con il numero di lotto 120324027 e il TMC 07/11/2024.

L’azienda Torrefazione La Forlivese Srl ha prodotto i mix di frutta secca a guscio e le noci del Brasile richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Ossi 93, a Forlì, in provincia di Forlì-Cesena.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare la frutta secca con i numeri di lotto e termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 113 richiami, per un totale di 245 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

