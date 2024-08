La catena di discount Penny Market e il suo fornitore hanno richiamato un lotto di mix di formaggi grattugiati a marchio Sapor di Cascina. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. Le confezioni interessate sono da 500 grammi, con il numero di lotto 2304 e la data di scadenza 04/09/2024.

L’azienda Colla Spa ha prodotto il mix di formaggi grattugiati richiamato per Penny Market Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Sant’Anna 10, a Cadeo, in provincia di Piacenza (marchio di identificazione IT 08 29 CE).

Penny Market fa sapere che il richiamo riguarda le seguenti regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il mix grattugiato con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore all’indirizzo email uff.qualita@collaspa.it

