Alla fine della scorsa settimana, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di cozze (mitili) a marchio Olbiesina. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Escherichia coli oltre il limite di sicurezza. Il prodotto in questione appartiene al lotto numero ITA/066, con la data di confezionamento 21/07/2025. Il documento pubblicato dal Ministero non indica il peso di vendita delle cozze, ma solo quello totale dell’intero lotto (680 kg).

L’azienda Spano Group Srl ha prodotto le cozze richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Indonesia 52, Zona Industriale settore 2, a Olbia, in provincia di Sassari (marchio di identificazione IT 543 CSM CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le cozze con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

