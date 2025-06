Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di altri lotti dei liquori al cioccolato Mozart ‘Dark Chocolate’ 17% e ‘White Vanilla Chocolate Cream’ 15%. Anche in questo caso il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la mancanza di un’etichetta con la dicitura obbligatoria “Allergeni: Contiene latte e i suoi derivati (incluso lattosio)”. I prodotti interessati sono i seguenti:

Mozart ‘Dark Chocolate’ 17%, in bottiglie da 500 ml con il numero di lotto 25NL314638492271546S4, e in bottiglie da 700 ml con il numero di lotto 24BELTYCPM50023JD5S0;

Mozart ‘White Vanilla Chocolate Cream’ 15%, in bottiglie da 500 ml con il numero di lotto 5BEM8RDOMMZ000BBD5S6.

L’azienda Mozart Distillerie GmbH ha prodotto i liquori al cioccolato richiamati. La sede dell’azienda si trova in Ziegeleistraße 31, a Salisburgo, in Austria.

In precedenza, solo pochi giorni fa, il Ministero aveva segnalato il richiamo di un lotto ciascuno dei liquori al cioccolato Mozart ‘Gold Chocolate Cream’ 17% e ‘White Vanilla Chocolate Cream’ 15% in bottiglie da 700 ml, sempre per la mancata etichettatura degli allergeni (leggi qui l’articolo sul primo richiamo di liquori al cioccolato).

In via cautelativa, si raccomanda quindi alle persone allergiche al latte e intolleranti al lattosio di non consumare i liquori al cioccolato con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto. Il consumo dei liquori invece è sicuro per le persone che non sono allergiche al latte o intolleranti al lattosio.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 116 richiami, per un totale di 328 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

