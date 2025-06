Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto ciascuno di liquori al cioccolato Mozart ‘Gold Chocolate Cream’ 17% e ‘White Vanilla Chocolate Cream’ 15%. La ragione indicata nell’avviso di richiamo è la mancanza di un’etichetta con la dicitura obbligatoria “Allergeni: Contiene latte e i suoi derivati (incluso lattosio)”. I prodotti interessati sono venduti in bottiglie da 700 ml (anche se sui documenti è indicato un peso di 1,4 kg, che, supponiamo, sia quello della bottiglia piena, vetro compreso…) con i numeri di lotto L23161 (White Vanilla Chocolate Cream) e L23162 (Gold Chocolate Cream).

L’azienda Mozart Distillerie GmbH ha prodotto i liquori al cioccolato richiamati. La sede dell’azienda si trova in Ziegeleistraße 31, a Salisburgo, in Austria.

In via cautelativa, si raccomanda quindi alle persone allergiche al latte e intolleranti al lattosio di non consumare i liquori al cioccolato con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto. Il consumo dei liquori è sicuro per le persone che non sono allergiche al latte o intolleranti al lattosio.

