Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo, quello di un lotto di latte con il termine minimo di conservazione (TMC) sbagliato, mentre Coop ha diffuso quello di un lotto di polpa di mela e banana con micotossine.

Il richiamo del latte UHT

Il Ministero ha pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di latte parzialmente scremato UHT a marchio Del Giudice. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo (inserito erroneamente tra le revoche dal Ministero) è la presenza di un TMC superiore a quello reale per un errore di impostazione di stampa: sulla confezione c’è scritto 23/07/2027, invece di 23/07/2025. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 litro con il numero di lotto A07407 e il TMC errato 23/07/2027.

L’azienda Gruppo Grifo Agroalimentare Sac ha prodotto il latte UHT richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via dei Loggi 59, a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia (marchio di identificazione IT 10 8 CE).

Il produttore rende non che il consumo del prodotto entro il TMC corretto (23/07/2025) non comporta rischi per la salute. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del latte richiamato possono comunque restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda al numero 800 021292, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Il richiamo della polpa di mela e banana

I supermercati Coop, invece, hanno segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di polpa di mela e banana a marchio Bianchi. La ragione indicata è la presenza della micotossina patulina oltre i limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 098.

La polpa di mela e banana richiamata è stata prodotta in uno stabilimento sito in via Picasso3, a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

A scopo precauzionale l’azienda raccomanda di non consumare la polpa di mela e banana con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori in possesso del prodotto possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0131 279180.

