Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore un lotto di latte parzialmente scremato pastorizzato ad elevata temperatura venduto con i marchi Alberti, Valle Stura e Valli Genovesi. Il motivo non è indicato con precisione nell’avviso: si legge soltanto “richiamo precauzionale su indicazione dell’autorità competente”. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 1 litro, 750 ml e 500 ml, con il numero di lotto 230525 e la data di scadenza 23/05/2025.

L’azienda G. Alberti & C. Spa ha prodotto tutti i marchi di latte parzialmente scremato richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Nazionale 2, regione Aribaga, a Pontedassio, in provincia di Imperia (marchio di identificazione IT 07 13 CE).

Il richiamo precauzionale è collegato a quello dello stesso lotto di latte 100% ligure piemontese parzialmente scremato del progetto “Qualità & Tutela dei Territori” Basko, prodotto sempre da dall’azienda G. Albert & C. In quel caso, il provvedimento era stato disposto precauzionalmente in seguito alla segnalazione di un caso di malessere e di alterazione del colore e del pH (tutti i dettagli nell’articolo sul richiamo del latte Basko).

In via cautelativa, si raccomanda quindi di non consumare il latte parzialmente scremato con i marchi, la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono dunque restituirli al punto vendita d’acquisto.

