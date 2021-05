Coop, richiamo precauzionale per alcune bottiglie di latte alta digeribilità: difetto organolettico. Nessun rischio per i consumatori

Coop ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di latte alta digeribilità 1% grassi a marchio Candia perché, spiega l’azienda, “in alcune bottiglie è stata osservata un’alterazione del latte che non presenta nessun rischio per la salute del consumatore”. Il prodotto interessato è venduto in bottiglie da 25 cl (EAN: 3533631050009), anche in confezioni da sei pezzi (EANl: 3533630900589), con il termine minimo di conservazione 05/09/2021.

Le bottiglie di latte alta digeribilità sono state prodotte da Candia Italia Spa. Coop rende noto che il richiamo interessa solo alcuni punti vendita di Piemonte, Liguria e Lombardia.

In via del tutto precauzionale, l’azienda invita a non consumare il prodotto con le caratteristiche indicate e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 800 514110, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 19.00.

