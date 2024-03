Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di kebab di pollo ‘Lahori Seekh Kebab’ a marchio Shama. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è l’assenza di bollo CE sulle confezioni. Il prodotto in questione è venduto surgelato in buste da 900 grammi con il numero di lotto 300323-12 (lotto in fattura 21062023) e il termine minimo di conservazione (TMC) 29/03/2025.

L’azienda romena S.C. Salaam Food Srl ha prodotto il kebab di pollo richiamato nello stabilimento di produzione di Lugașu de Jos, distretto di Bihor, Romania. Il marchio di identificazione, assente sulla confezione, è RO 758 CE. Il prodotto è commercializzato dall’azienda Shama International SAS di Allée de l’Espérance 3, a Rosny Sous Bois, in Francia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il kebab di pollo con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

