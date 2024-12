Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di Farina gialla di Storo a marchio Agrinovanta SCA.

La ragione indicata sull’avviso di richiamo per rischio chimico è il possibile superamento del limite del parametro di fumonisine (B1 – B2). Il prodotto venduto in confezione da un chilo con il numero di lotto: B4021024 e termine minimo di conservazione (TMC): 02/04/2025. L’azienda AGRINOVANTA SCA ha prodotto la farina richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via del Sorino, 60- 38089 Storo (TN).

Si raccomanda di non consumare la farina di mais interessata dal richiamo e restituirla al punto vendita d’acquisto. Le fumonisine sono micotossine derivate da funghi del genere Fusarium, note per causare malattie animali e sono sospettate di essere cancerogene per l’uomo

