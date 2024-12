La catena di discount Penny Market ha richiamato un lotto di mais per popcorn a proprio marchio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza dell’insetticida acaricida primifos metile (pirimiphos-methil). Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 310325e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/03/2025.

L’azienda Pedon Spa ha prodotto il mais per popcorn richiamato per Penny Market Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via del Progresso 32, a Colceresa, in provincia di Vicenza. La catena fa sapere che il provvedimento interessa tutto il territorio nazionale ad eccezione della Regione Sicilia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il mais per popcorn con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Penny Market d’acquisto per la sostituzione o rimborso entro il 20/12/2024. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore Pedon Spa al numero 0424 411125

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 222 richiami, per un totale di 621 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

